朝鮮「生活之友」網站　可供民眾下載外國動漫電影

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-29 16:43

朝鮮外宣媒體「今日朝鮮」（DPRK Today）5月27日介紹網絡影片服務網站「生活之友」，並指出民眾可在它下載到外國動漫電影。

「生活之友」由平壤電影技術社於2019年開設，提供網絡影片服務。

人們可在朝鮮的網吧——「訊息服務室」使用電腦、智能手機或平板電腦下載並觀看朝鮮藝術電影、動畫、科幻電影及外國動漫電影。

圖為11月19日平壤一個家庭在家中製作泡菜。她們所在的客廳中，電視機正在放映節目。（AP）

文中未有提及可供下載的國電影有哪些，但稱用戶對通過網站及時看到最新電影，一致好評。

文中指出「生活之友」用戶數量不斷增加，與此同時網站正在將軟件升級，將服務範圍擴大。

朝鮮一貫以來禁止民眾觀看包括韓國電視劇在內的外國片集，違者會面臨嚴重懲罰。

朝鮮2020年12月修訂《反動思想文化排斥法》，散布韓國影像、書籍和照片的人可判處死刑，觀眾則判處15年有期徒刑。朝鮮對違法者祭出嚴刑，但同時以自首無罪方式鼓勵人民自首。

韓國《國民日報》4月29日引述朝鮮消息人士4月28日稱，已有1萬名學生向政府自首，並向當局交出5,000多部DVD播放器，以求減刑。

相關文章：【傳金與正被消失】朝鮮第一夫人才是朝鮮最有權勢女人？（點圖了解更多）：

+ 5 + 5 + 5

更多金正恩與李雪主相處點滴，請點擊放大觀看：