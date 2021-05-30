王毅與塞爾維亞和波蘭外長會談　重申中歐不是對手是夥伴

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-30 09:30

塞爾維亞外長塞拉科維奇（Nikola Selakovic）5月29日訪問中國，並於貴陽與中國國務委員兼外長王毅舉行會談。王毅之後表示，中國和歐洲的關係是合作和機遇，強調雙方不應對抗。

王毅與塞拉科維奇會談後，雙方一同會見傳媒，被問到中歐關係面臨質疑和挑戰時，王毅表示，中國與中東歐國家合作可以概括為堅持務實合作屬性、開放透明理念及協商自願原則，促進中東歐國家加快發展和歐洲一體化進程，為中歐關係獲得新動力。

他指出中國和中東歐國家合作時，聚焦經貿務實合作，不涉及防務安全領域，從來沒有地緣戰略意圖或搞勢力範圍。他強調中歐關係都是雙方人民之間對話、交流、合作的平台。中歐彼此是夥伴而不是對手，是機遇而不是挑戰。

王毅希望歐洲各國和歐盟機構加強與中國合作，發展中歐全面戰略夥伴關係的正確軌道，共同實現中歐兩大力量的發展振興，推進國際關係的民主化和世界格局的多極化。

王毅29日亦在貴陽與波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）舉行會談。王毅表示，中方高度重視波蘭的國際和地區影響，願從戰略高度和長遠角度看待中波關係。雙方要在加強防疫的基礎上，保持高層交往，推進政策協調，攜手推進創新驅動型經濟。

拉烏則指，波蘭理解並尊重中方的正當權益，願為歐中關係的健康發展和中國-中東歐國家合作作出積極努力。