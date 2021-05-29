北京展開中歐投資協定解凍攻勢　西班牙何以成為習近平首選？

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-05-29 22:36

5月26日，中國國家主席習近平與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）舉行領袖通話。據悉，兩國領袖均在通話中談及了近來陷入僵局的中歐投資協定一事。

習近平表示中方希望西班牙政府在推動中歐關係行穩致遠上繼續發揮建設性作用，桑切斯對此積極回應稱西班牙方面有信心為批准期待已久的中歐投資協定創造有利條件。

在中歐投資協定前途未卜的敏感時刻，此番中西領袖通話來得可謂「恰逢其時」，它意味着北京方面在現階段很可能已將西班牙作為解凍中歐投資協定的首要力量。

毫無疑問，中國如此行事絕非心血來潮之舉，而是在經過慎重考量之後做出的策略性抉擇。

首先，西班牙在歐盟層面的決策機制中有着足夠分量。根據歐盟「按人口規模分配話語權」的原則，西班牙擁有僅次於法德意三駕馬車的決定權重。就這點而言，與中國戰略協作程度更為緊密的匈牙利只能暫居其後。

其次，與法德軸心相比，西班牙不需要揹負過重的「普世價值」壓力。事實上，在中西領袖通話的前夕（5月25日），中國商務部長王文濤曾與法國貿易部長李斯特（Franck Riester）就推動投資協議事宜舉行過視頻會議。

中西高層的互動一直在低調紮實的推進之中，圖為2018年11月28日，西班牙首相桑切斯在馬德里接見到訪的中國國家主席習近平。 （新華社）

期間，王文濤曾向後者表達出希望法方協助推動投資協定落地的意願，卻被李斯特以「新疆人權」問題為由予以拒絕。

再者，與法德意三駕馬車相比，西班牙政局相對穩定，能夠更為順暢地協調相關決策。在德國，臨近換屆的默克爾（Angela Merkel）當局面臨綠黨挑戰的衝擊，當下無法在推動中歐投資協議上發揮應有效力。

在法國，同樣面臨換屆壓力的馬克龍（Emmanuel Macron）當局，忙於應對國內的種種政治挑戰，也無暇他顧。

而剛剛經歷過政府換屆的意大利，新近上任的德拉吉（Mario Draghi ）只屬技術官僚型的政府首長，對扮演「中歐橋樑」角色同樣有心無力。

2021年2月13日，羅馬，意大利新任總理德拉基（右）與前任總理孔特（ Giuseppe Conte，左）舉行權力交接儀式。（Getty Images）

再者，西班牙現在急需中國助力為其實現綠色經濟轉型的既定目標。本應扮演上述首要角色的歐盟在疫情的反覆衝擊之下無力擔此重責，率先恢復的中國理所當然地接過了西班牙的「綠色轉型之棒」。

目前，中資企業已成為該國太陽能產業無可撼動的首席供應合作商。在這種情形之下，由經濟依賴轉向政治紅利輸出也是理所當然之事。

當然，將西班牙置於推動投資協定主要位置的同時，北京方面也在做其他輔助性佈局。即將於5月29日開始的，包括愛爾蘭、波蘭、塞爾維亞與匈牙利在內的歐洲四國外長中國行，將是北京方面「外圍佈局」的關鍵一步。