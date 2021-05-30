緬甸反對派政府與欽族民地武結盟　釋出首批部隊完成訓練片段

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-30 11:19

緬甸民族團結政府（NUG）在5月29日宣布，與民地武組織欽族民族陣線（Chin National Front）結盟，旨為「推翻獨裁者，實行聯邦民主制」。

圖為5月28日，緬甸民族團結政府釋出的首批「人民國防軍」完成訓練的片段。（NUG Facebook片段截圖）

緬甸民族團結政府與欽族民族陣線結盟，簽定協議。雙方誓言相互承認，並視彼此對等。結盟目的旨為「推翻獨裁者，實行聯邦民主制」。

緬甸軍方在2月發動政變，推翻民選政府並解散國會。前執政全國民主聯盟，後改組成立緬甸民族團結政府，目的為團結各地少數民族武裝組織，成立聯邦軍與軍方對抗。

欽族民族陣線大部分成員是信仰基督教的欽族，生活在緬甸西部地區，2015年與緬甸軍方達成停火協議。

法國傳媒指出，欽族民族陣線沒有多少軍力，結盟更大的是象徵意義。

另外，民族團結政府在28日釋出一段片段，展示首支完成訓練的「人民國防軍」，民族團結政府內政部長吳倫哥臘（U Lwin Ko Latt）出席典禮，檢閱部隊。儀式上一名官員致辭表示，人民國防軍必須與人民結盟，保護人民。

緬甸軍方指責民族團結政府為叛國，並把人民國防軍列為恐怖組織。