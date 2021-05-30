新冠肺炎｜美媒：中國加速推行疫苗計劃或有助亞洲經濟復甦

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-30 21:45

美媒5月28日報道，中國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃開始時進度慢，但目前已加速推行。報道稱若中國保持這種速度，或能扭轉民眾對亞洲和全球新興市場經濟復甦步伐的預期。

《華爾街日報》28日指，在每天於世界各地分發的新冠疫苗中，中國疫苗約佔一半。單在27日，中國已運送約2,000萬劑疫苗。在過去1週以來，中國的疫苗接種速度，比美國、歐盟或英國於任何時間的接種速度更快。

泰國新冠肺炎疫情：圖為5月27日，泰國曼谷一名女子到藥店買藥。（AP）

助重啟旅遊業

文中稱，從中期看，中國加速推行疫苗接種計劃，可讓經濟受損、非常需要重啟旅遊業的東南亞國家，加快重啟旅遊業。以泰國為例，中國旅客通常佔泰國旅客總數的約25%。

中國新冠肺炎疫情：圖為5月30日，中國廣州居民接受病毒檢測。（AP）

中國疫苗有效

該報稱，對於有人擔心中國在疫苗接種數據上造假，《華爾街日報》稱，若中國假裝國民能抵抗疾病，北京會得到的好處很少。因為在此事成真之前，中國也不能有意義地重新對外開放。

內文稱，民眾對中國疫苗效用的憂慮也在廣泛流傳，但這同樣很可能是不合時宜的，最佳可得數據顯示它們有效。