新冠肺炎｜英媒：英國情報部門認為病毒或從實驗室外泄

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英媒5月30日引述消息報道，英國情報部門現在認為，新冠病毒（SARS-CoV-2）可能是從實驗室泄漏出來的。

俄衛網30日引述《星期日泰晤士報》當日報道，包括英國情報部門在內，西方國家情報機構曾認為實驗室合成新冠病毒的可能性很小。消息人士稱已進行重新評估，現在認為，新冠病毒從實驗室泄漏出來是可能的。

中國新冠肺炎疫情：圖為5月30日，中國廣州居民接受病毒檢測。（AP）

《每日郵報》29日稱取得一份將會刊載的研究報告，英國教授達格利什（Angus Dalgleish）和挪威病毒學家瑟倫森（Birger Sørensen）認為他們找到病毒是在實驗室合成出來的證據，並在論文中說明。

研究報告稱發現病毒中的一系列獨特痕迹，顯示出病毒經過「定向操縱」。

報告將會在《生物物理學發現評論季刊》（Quarterly Review of Biophysics Discovery）中刊載。

世界衛生組織（WHO）3月公布國際專家小組訪問中國武漢市新冠病毒溯源報告完整版，其中稱從實驗室泄露新冠病毒是「極不可能的」。

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美國及13個國家發表一項聯合聲明，其中對WHO國際專家小組訪問後報告結論表示關切，並強調必須對新冠病毒溯源展開「透明且獨立」的調查。

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