新冠肺炎｜越南出現「混合變種」增傳染力　再證病毒演化不等人

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-30 16:01

越南新型冠病毒肺炎（COVID-19）疫情再臨，原因很可能是當地近日發現的「英印變種混合病毒」。新冠病毒至今已出現多次變種，而這次的「混合變種」再次證明病毒的進化能力，及全球疫苗接種緩慢造成的惡果。

圖為1月29日，越南河內一間被封鎖的大廈。越南疫情在平伏了一段時間後，5月時再度爆發。 （Reuters）

越南迎來第四次的疫情衝擊。在4月末越南每日新增新冠肺炎個案僅維持在10數宗以下，但自5月疫情爆發後數字持續上升，至5月29日已急增至289宗，增幅超過10倍。

越南衛生部29日表示，當局為新確診個案樣本作基因排序後，發現一種混合英國變種及印度變種的新病毒株。這「英印變種混合病毒」擁有兩種病毒的特徵，在實驗室環境下自我複製速度很高，似乎更具傳染力。

生物在自然環境下會產生變異，病毒亦不例外。雖然未能確定新病毒株源自英國或印度的變種病毒，還是經演化但碰巧進化出英印變種病毒的特色，但這次發現已再次證明病毒的進化能力。

特別是當病毒造成全球大流行，感染數以億計的人口時，病毒自我複製期間出現變異的機率——儘管有多低，都會發生。

專家曾警告目前全球疫苗接種速度緩慢，在這空窗期間會有更多的變種出現。這除了是因為疫情拖太久讓病毒變異自然發生外，一部分人有免疫力另一部分人沒有，亦會成為壓力讓病毒加快病毒的變種速度。

目前未知越南的新混合變種會否對目前的疫苗產生抵抗力，但這次的病毒變種不會是最後一次，而每次變種都可能是引發新一輪疫情爆發的機會。人類能否在新冠疫情戰役中取勝，將會是一場疫苗接種、防疫意識高低與大自然演化的競賽。