美國航母與日本護衛艦沖繩外海戰術訓練

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-30 22:53

日媒近日報道稱，即將離開亞太地區的美國「列根」號核動力航母（USS Ronald Reagan）與日本海上自衛隊進行了戰術訓練。此舉被日媒解讀為「遏制中國海上擴張」。中國軍事專家表示，接下來「列根」號在南海相關海域舉行針對中國的軍事演練是常規動作，也是必然動作。

日本「共同社」5月30日報道稱，日本海上自衛隊當天表示，其直升機護衛艦「伊勢」號（JS Ise）26日至29日與「列根」號航母在沖繩東海面進行戰術訓練。 報道稱， 美軍提康德羅加級導彈巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）「夏洛」號（USS Shiloh）以及補給艦「佩科斯」號（USNS Pecos）也參加了此次演習。

報道將「伊勢」號與「列根」號開展的戰術訓練解讀為「旨在遏制中國海上擴張」。

報道稱， 日本海上自衛隊本月11至17日在東海與美國、法國、澳洲4國共11艘水面艦艇聯合訓練「ARC21」，「伊勢」號也參加了此次演習。日本海上自衛隊反覆在日本西南羣島周邊海域和各國實施聯合訓練，意圖旨在遏制正在強化海洋發展的中國。

5月19日，「列根」號駛離橫須賀港口，開始長達半年甚至更長時間的海上部署任務。此次前往中東是自2015年日本橫須賀成為其母港以來，「列根」號首次離開太平洋地區，官員們説，至少在這艘航母離開期間的部分時間內，亞太地區將不會有美海軍航母存在。

中國軍事專家宋忠平分析，「列根」號要赴阿富汗撤軍的現實操作就是到印度洋或孟加拉灣協助撤離人員或裝備。「美航母赴印度洋必將會經過南海，其一定是走一路練一路，因此在南海相關海域舉行針對中國的軍事演練是常規動作也是必然動作。」

值得一提的是，日本首相菅義偉27日與歐盟舉行定期首腦磋商，會後發表的聯合聲明中就台灣海峽局勢「強調和平穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」。這是日歐聯合文件中首次寫入有關台灣的表述。 與會者還達成共識，「強烈反對中國在東海和南海改變現狀的嘗試」。更早前日美首腦會談後的聯合聲明中也有與台海局勢相關同樣的表述。

宋忠平認為，菅義偉政府有很強的政治和軍事冒進思維，把中國作為日本一個戰略對手。而且日本希望加強和盟國之間的關係，開展各類軍演演習，其藉口就是「中國威脅論」，拿中國做假想敵。而日本此舉的根本目的是希望取得足夠的民意來修改和平憲法。