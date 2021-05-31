新冠肺炎｜赴華溯源澳洲專家︰「實驗室泄漏論」缺乏證據支撐

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-31 01:07

世界衛生組織新冠病毒溯源研究國際專家組成員、澳洲悉尼大學教授德懷爾（Dominic Dwyer）日前在接受澳媒體採訪時表示，新冠病毒（SARS-CoV-2）從實驗室泄漏的說法缺乏證據支持，將溯源問題政治化以謀求好處無益於解決問題，應該讓科學界繼續研究。

新華社5月30日稱，2021年年初，德懷爾作為世衛組織國際專家組成員，與包括中國在內的多國科學家在武漢進行為期4周的新冠病毒溯源研究。他在武漢之行後接受新華社記者採訪時曾稱，新冠病毒極不可能來自實驗室泄漏。

針對近日有媒體對中國-世衛組織新冠病毒溯源聯合研究報告提出「質疑」以及美國總統拜登（Joe Biden）下令要求美國情報部門調查病毒起源，德懷爾日前接受澳洲廣播公司採訪時說，美國情報部門迄今拿不出任何有用的資訊。

德懷爾說，拜登總統說他從情報部門得到的報告是相互矛盾的，「在我看來，這都表明目前沒有明確的證據，否則到底發生了什麼一目了然」。

圖為2021年1月28日，世界衛生組織專家組成員、來自澳洲的德懷爾離開位於武漢的酒店。（Reuters）

他說，溯源聯合研究期間武漢方面對世衛組織國際專家組「相當開放」。他還表示，搜尋證據是很困難的，溯源工作很可能要花上很多年，而且還需要各方合作才能完成。此前，伊波拉病毒、嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，沙士）病毒等溯源工作都耗費多年尚無法得出確切結論。

德懷爾說：「大家必須要合作，以開放、透明的方式開展合作，解決問題。越是爭執，或是將這個問題政治化以謀求好處，或是諸如此類的，越不可能通過合作來解決問題。所以我希望（在溯源研究問題上）外交工作能有所改善，這樣我們才能繼續科學研究。」