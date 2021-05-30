新冠溯源｜美國的武漢情報已被過度政治化

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-30 12:00

經過美國媒體和情報機構又一波關於「病毒可能源於中國實驗室」的輿論造勢後，美國總統拜登（Joe Biden）煞有介事地討論起這一可能性，並高調下令，要求美國情報機構調查新冠病毒的起源，並在90天內給出結果。拜登給出的直接理由是，美國情報部門內部對於病毒起源存在分歧，較多傾向認為來自接受被感染的動物，個別部門則傾向認為是實驗室泄露所致。

也就是説，美國情報界有分歧，所以要重新調查。但這種説法難免有點牽強。難道美國情報機構現在才開始調查嗎？難道特朗普（Donald Trump）執政時，它們一直無所作為？拜登此時下令情報機構開展調查，其實還是他內政上迎合保守派、外交上聯合盟友施壓北京的老路數。

分歧本就是美國情報界的常態。無論是國外的朝鮮半島危機、敍利亞危機，還是國內的通烏門、通俄門爭議，美國各大情報機構很難達成統一認識。如果18家情報機構達成統一結論，十有八九也有捏造的成分，比如當年美國對伊拉克的動武理由，就是錯誤地將恐怖主義、核擴散風險和薩達姆政權聯繫了起來。

2021年初，世衞專家組訪問武漢華南海鮮市場（點擊查看大圖）：

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自從新冠肺炎疫情爆發，美國情報機構就在收集各種情報，包括媒體報道、證人指控、衞星圖片、官方文件、郵件和短信等通訊記錄，都被它們奉為「證據」。包括所謂的武漢病毒研究所人員就醫，也會被過度聚焦。

目前，美國情報系統內的間諜部門也在緊鑼密鼓地收集證據，尤其是科學證據。但從目前中情局（CIA）和國防情報局（DIA）兩大情報機構的調查來看，尚未發現能夠證明病毒來源於實驗室的證據。美國軍方之前也曾表達過這一態度。

真正的調查應該是科學的、多邊的、國際的，不能先入為主，更不該有罪推論。真正的調查應該注重防範未來此類疫情的爆發，改善應急舉措。現在，拜登政府推動情報調查，繞開科學，本身就是內部政治化的操作。

今年1月，世衞組織專家組已經得出結論認定，關於中國實驗室事件引發病毒這種假説是極為不可能的（extremely unlikely）。就連美國傳染病和公共衞生專家福奇（Anthony Fauci）5月25日也再次表態稱，自己仍然認為病毒「極有可能」（highly likely）源於自然。

美國總統拜登5月26日發佈聲明，要求美國情報單位90天內完成新冠病毒起源報告。（AP）

無論是世衞組織，還是福奇博士，都會受到右翼政客的攻擊，原因就是因為他們的結論不符合右翼堅信的陰謀論。如果拜登政府在病毒溯源工作上打退堂鼓，或者表現不夠積極，也會被右翼緊追不放，甚至被扣上向中國屈服的帽子。

而且，美國經歷兩次大選，輿論是撕裂的，假新聞充斥各個角落，小道消息很容易登上大雅之堂，甚至帶偏國會的辯論風向和白宮的決策意向。在這種政治氛圍下推動的情報調查，難免被過度政治化。

過度政治化的結果就是情報結論難免有失偏頗。凡是從事情報工作的官員，或者是聽取情報簡報的政客，他們都很清楚，近年美國的情報收集工作很大程度上受到政治的左右。尤其在通俄門調查中，黨爭利益和情報調查糾纏不清，結論也難以讓另一方信服。

他們更清楚，右翼政客將病毒政治化，並就此發起輿論攻擊，也離不開美國各個情報戰線的積極配合。所以，無論美國情報機構90天後得出什麼樣的結論，都無法讓政治光譜另一端勢力滿意。這種局面至少要持續到下一次美國權力更迭。