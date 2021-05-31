美國安局據報曾以丹麥網絡監控默克爾等歐洲高官

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-31 10:12

美國國家安全局被指與丹麥外國情報部門建立了合作伙伴關係，對包括德國總理默克爾（Angela Merkel）等周邊國家高官進行監視。

丹麥國家廣播電視台（DR）5月30日引述9名消息人士説，丹麥國防情報局從2015年開始對美國國安局在該夥伴關係中所扮演的角色進行內部調查，並得此一調查結果。

據悉，未具名的9名消息人士可獲取丹麥國防情報局的內部調查訊息。

圖為2021年2月19日，默克爾摘下口罩準備發表演講。（AP）

報道指出，美國國安局於2012年和2014年，通過丹麥的訊息電纜監視瑞典、挪威、法國和德國的高級官員，被監視對象還包括德國前外長施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）和德國前反對黨領袖施泰因布呂克（Peer Steinbrück）。

默克爾辦公室發言人被問及此報道時説，該辦公室是從媒體那裏得知有關消息，但拒絕做進一步評論。此外，美國國家安全局沒有回覆評論的請求，國家情報總監辦公室拒絕評論。丹麥國防情報局的一位發言人拒絕發表評論。

丹麥是美國的親密盟友，設有多條海底電纜，是瑞典、挪威、德國、荷蘭和英國網路的主要電纜登陸點。

早在2013年，美國就被爆長期監聽默克爾的移動電話。默克爾當時對時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）表示了強烈不滿。而白宮當時回應稱，沒有監聽默克爾的手機，將來也不會這樣做。但白宮並沒有説美國國家安全局過去是否監聽過默克爾的移動電話。