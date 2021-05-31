緬甸局勢｜軍方延長停火之際　首個武裝組織轉而結盟民族團結政府

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-31 17:42

緬甸軍方總司令部5月30日發通告稱，會繼續努力與各民族地方武裝開展和談，並將在除執行國防、管理等任務以外，將停火期限延長至6月30日。不過與此同時，緬甸有第一個少數民族武裝組織加入反對派成立的人民國防軍（PDF）。

緬軍發通告稱，緬軍將繼續執行由緬軍發動軍事政變後組建的緬甸國家委員會提出的5點路線圖和9項目標，並表示將會努力改善緬甸的政治，商業等各個領域。

軍方宣布延長停火期，或為向少數民族組織釋出善意，惟欽民族陣線（Chin National Front，CNF）29日已與緬甸民族團結政府（National Unity Government，NUG）簽訂協議。CNF是2015年與緬甸政府簽署全國停火協議的8支少數民族武裝部隊之一。

NUG聲明稱，協議以推翻獨裁統治並實施聯邦民主制度為目標。兩者承諾相互承認以及平等搭檔，但文中沒提供進一步詳情。

緬甸局勢：圖為2020年10月29日，時任緬甸國務資政的昂山素姬身在首都內比都，就11月8日舉行的大選提早投票。昂山素姬2021年2月1日起被軍方拘禁。（AP）

欽民族陣線正式宣布加入緬甸人民國防軍，這也是緬甸首個加入該組織的少數民族地方武裝。NUG在5月5日宣布組建人民國防軍。

緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）4月16日宣布組成民族團結政府，溫敏（Win Myint）擔任總統、昂山素姬（Aung San Suu Kyi）擔任國務資政，此外還任命副總統、總理和11部門的部長及副部長。惟軍方2月1日發動政變後，將溫敏和昂山素姬扣押至今。

溫敏及昂山素姬本為緬甸總統及國務資政，政變發生後，軍方褫奪他們的職銜及職務。

緬甸聯邦議會代表委員會是由多名在2020年緬甸大選中勝選的民盟黨籍議員2月5日自發成立的。5月8日，緬甸中央反恐委員會發通告稱，將人民國防軍及其附屬的地方組織、民族團結政府和聯邦議會代表委員會認定為恐怖組織。