馬克龍與默克爾要求美國解釋監聽事件

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-01 09:05

美國被指得到丹麥的協助監聽歐洲盟友。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）5月31日回應指，要求美國和丹麥就事件作出解釋。馬克龍形容，監聽盟友的做法是不能接受。

法蘭西24電視台（France 24）報道，馬克龍和默克爾當日舉行視像會議。馬克龍表示，監聽盟友的做法是不能接受，盟友和歐洲夥伴之間出現監聽事件就更加不能接受。他指，非常重視將歐洲人和美國人團結一起的信任紐帶，並且認為雙方不能有懷疑，因此法德兩國需要美國與丹麥就監聽事件作出解釋。

默克爾表示，德法很久之前就與美國情報部門就監聽一事進行過溝通，德方希望美方作出澄清的態度沒有變。她表示相信盟友會基於彼此之間的信任給出解釋。她還指，對丹麥政府，尤其是丹麥國防部長布拉姆森（Trine Bramsen）就監聽事件發表的譴責聲明感到放心。

瑞典表態關注事件

瑞典國防大臣胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）表示，已經要求丹麥國防部提供完整報告解釋事件。霍爾特維斯特稱：「我們已要求提供有關事件的全部資料，我認為此事還沒結束。」他解釋說，他之前對瑞典政治人物受監視一事一無所知。

他指出：「我認為這種情況非常嚴重，因此我要求丹麥提供有關丹麥特工部門是否確實參與了這項活動以及活動是否涉及瑞典公司、公民或是否影響瑞典利益的全面資料。」

霍爾特維斯特補充道，他已經與挪威國防大臣巴克—延森（Frank Bakke-Jensen）討論這種情況，瑞典已經與法國、德國和美國的同行取得聯繫。

丹麥廣播公司（DK）等歐洲媒體報道，美國國家安全局得到丹麥協助，2012年至2014年期間曾監聽歐盟國家領導人和高級政治人物。