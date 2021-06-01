新冠肺炎｜世衞宣布以希臘字母稱呼變種毒株　避免「污名化」

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-06-01 04:37

瑞士日內瓦世界衞生組織（WHO）周一(31日)宣布，將新冠變種病毒以希臘字母來稱呼，避免有國家被「污名化」。新冠肺炎疫情爆發以來，多個國家先後出現變種病毒毒株，為方便稱呼或報道，傳媒把病毒最先出現國家或城市名稱包含在新病名或病毒名中，為避免「污名化」問題，世界衞生組織決定將最初出現於英國、印度等地的變種病毒株，以希臘文字母稱呼。

世衞表示變種毒株的學名難記且易誤報，而以地方來稱呼變種毒株，帶來污名化或歧視的不良影響，為了避免「污名化」並簡化公共交流，當局鼓勵各界包括國家機構、傳媒採用新標籤。

新制度適用於令人憂慮（variant of concern）及關注（variant of interest）的變種毒株名單，包括在英國、南非、巴西及印度出現的變種毒株。希臘字母「Alpha」將代表英國變種毒株「B.1.1.7」，「Beta」代表南非變種毒株「B.1.351」，「Gamma」則代表巴西變種毒株「P.1」，印度變種毒株「B.1.617.2」稱作「Delta」。

世衞流行病學家Maria Van Kerkhove表示，新稱呼只為方便公眾，不會取代變異株的科學名稱。