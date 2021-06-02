王毅出席金磚國家外長會晤　批評日本不能將核廢水一排了之

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-06-02 08:15

中國國務委員兼外交部長王毅6月1日於貴陽出席金磚國家外長視像會晤。他提到日本福島核電站事故污染水處置問題，指日方不能掩耳盜鈴，將核廢水一排了之，並敦促日本政府正視自身責任，不得擅自向海洋排放核污染水。

王毅表示，污染水處置問題事關全球海洋生態環境安全和各國人民生命健康。他強調，利益攸關方和國際機構協商一致之前，不得擅自向海洋排放核污染水，並指任何國家都不應該將經濟利益淩駕於生態環境之上，都不應該將本國私利淩駕於人類健康之上。

王毅提到伊朗核協議問題。他表示，恢復履約談判取得重要進展，但距離達成協議還有變數。他指出，美國單方面退出伊核問題全面協議，對伊「極限施壓」，是伊核危機的根源，「美方理應首先取消所有對伊非法制裁，包括對第三方長臂管轄，伊方則應在此基礎盡快恢復履約」。他認為，各方應就此做出政治決斷，推動談判實現突破，要重視海灣國家的合理安全關切，建議搭建海灣地區多邊對話新平台，推動形成維護地區和平穩定新共識。

王毅還提出四點建議，分別是推進全球團結抗疫、踐行真正多邊主義、助力世界經濟復蘇和化解地區衝突對抗。他稱，希望金磚國家堅持疫苗全球公共產品屬性，堅持公平合理的分配原則，支持世界衛生組織加快推進「新冠疫苗實施計劃」，支持世界貿易組織早日就新冠疫苗知識產權豁免作出決定。

王毅還指出，金磚國家是新興市場和發展中國家的代表，也應當是踐行真正多邊主義的模範。我們要推動各方堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，不搞例外主義和雙重標準；堅持共商共建共享，不搞霸權霸淩和零和博弈；堅持開放包容、合作共贏，不搞集團政治和意識形態對抗；堅持行動和問題導向，不搞坐而論道和空談誤事。