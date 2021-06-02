新冠肺炎｜世衛要求意大利重新檢驗2019年疑似病毒樣本

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-02 10:37

意大利科學家接獲世界衛生組織（WHO）要求，重新檢驗意大利2019年10月發現的疑似新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒樣本，此舉或有助病毒溯源。新冠肺炎是由新冠病毒（SARS-CoV-2）是引起的。

以美國為首一些國家，以及部份科學家近期要求WHO進一步徹查病毒源頭，組織5月25日稱就下一輪研究準備建議書，但未設時間表。

新冠肺炎病例首次於2019年12月出現在中國武漢，被認為是全球第一個病例。惟2020年意大利有研究員稱在一些志願人士的檢測樣本中，發現對新冠肺炎的反應。檢測是在2019年10月至12月期間進行。有聲音認為，倘檢測結果屬實，新冠肺炎可能不是源自中國。

以美國為首一些國家指控，中國武漢病毒研究所是新冠病毒外泄的源頭。圖為2021年2月3日，在世衛專家組進行調查期間，保安人員在武漢病毒研究所外駐守。（Reuters）

路透社6月1日引述負責研究意大利新冠肺炎病毒源頭的米蘭癌症研究所（Milan Cancer Institute）科學家阿波洛內（Giovanni Apolone）稱，世衛要求重新檢測這批樣本：「世衛詢問我們可否分享生物材料，以及我們是否可在獨立實驗室重新進行測試。」

阿波洛內稱，他們沒說其研究能亳無疑問地確定，新冠病毒2019年10月已在意大利流行。他說他們只是發現「對病毒的反應」、即是抗體，「所以我們能說這新冠病毒，或是非常相似的一種病毒——可能是一個傳染性較低的病毒株，（2019年）10月已在這裏流行。

世衛發言人就此事回應，稱與負責意大利這研究的研究員接觸，以及為進行進一步研究，組織已與夥伴實驗室建立合作關係，此外，組織留意到，意大利研究人員短期內會發表一跟進報告。

意大利的疫情有快速擴散的跡象，十多個城鎮已處於封閉狀態。圖為2020年2月22日，倫巴第大區內，在米蘭附近城鎮科多尼奧（Codogno）一景，街上空無一人。（AP）

一些國家就找出新冠肺炎起源施加愈來愈大的壓力。美國總統拜登（Joe Biden）上周要求情報部門在90天內調查以及提交疫情的源頭報告，包括病毒由中國武漢病毒研究所實驗室泄漏的可能性。世衛回應此事時稱，病毒溯源「已被政治毒害」（poisoned by politics）。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2月9日意大利一名女子在米蘭著名修道院Santa Maria delle Grazie的食堂觀看達文西的壁畫《最後的晚餐》。（AP）

引起世衛注意的發現，是意大利研究員在該國《腫瘤雜誌》發表的研究，稱在2019年10月於志願人士身上發現已中和的新冠病毒抗體。當時他們是在進行一個有關肺癌的篩檢。

大部份志願人士來自倫巴第地區（Lombardy），即2020年意大利首度爆發疫情，以及後來變成疫情重災區的地方。

意女才是「零號病人」？

意大利一個研究團隊發現一名女子2019年11月10日感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），令她成為意大利新冠肺炎「零號病人」。研究結果2019年1月7日在《英國皮膚病學雜誌》（British Journal of Dermatology ）發表。

意大利米蘭大學（University of Milan）在國內一名25歲非典型皮膚炎女性病人2019年11月10日留下的活檢樣本中，發現新冠病毒RNA基因序列。

意大利第一個新冠肺炎個案出現在2020年2月下旬。惟2020年有研究指出，新冠病毒2019年9月已在意大利傳播，2019年秋天已於歐洲多處出現，也比中國武漢12月向世界衛生組織報告當地出現首個病例的日期為早。