中美就貿易對話增加　劉鶴與戴琪通話7天後　再與耶倫視像通話

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-02 13:06

中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪5月27日上午通話，1週後再與美國財長耶倫（Janet Yellen）進行視像通話。這標誌着中美在3月下旬美國阿拉斯加2+2會談後，中美商談有新進展。香港01整理過去一段時間相關重要資訊，讓讀者緊貼中美在貿易談判方面的進展。

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中美貿易關係在過去數年持續緊張，兩國自2017年4月起已開始談判。中美2020年1月15日簽訂第一階段貿易協議後，談判進展因美國進入大選年有所停滯。美國總統拜登（Joe Biden）2021年上場後，雙方接觸增加。

中美2021年3月18日至19日在阿拉斯加會談，以在開場白及媒體拍照環節激烈爭拗開局，這一方面展示出正如中國國家主席習近平主席之前強調的「中國已經可以平視這個世界了」、北京無懼與美正面博弈，另一方面也證實，美國對華強硬是民主、共和兩黨的共識，即使拜登政府上場，華府都不可能大幅偏離這條路線。

圖為5月7日，美國財政部長耶倫在白宮出席記者會並發表講話。（AP）

耶倫與劉鶴6月2日通話時，討論拜登-賀錦麗政府支持進行有力的經濟復蘇，以及在符合美國利益方面議題上、進行合作的重要性，同時坦率處理關切的議題。

耶倫亦在對話中提及，她期待未來與劉鶴進行討論。

新華社6月2日稱，當天上午，劉鶴與美財政部長耶倫舉行視像通話。雙方認為中美經濟關係十分重要。雙方本着平等和相互尊重的態度，就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，願意繼續保持溝通。

美國貿易代表戴琪2021年5月27日與中國國務院副總理劉鶴通話，兩人討論美中貿易關係的重要性，與美國持續對美中貿易關係的檢視。這是她上任後首度與劉鶴通話。圖為美國參議院2021年3月17日一致通過戴琪出任美國貿易代表。她是當地首位有色人種女性擔任有關職位。（Reuters）

美國貿易代表署（USTR）在美國時間26日晚間發布新聞稿稱，戴琪與劉鶴舉行視像會議，兩人討論美中關係的重要性。

美方新聞稿稱，在中美坦誠交流過程中，戴琪討論拜登政府以勞工為中心的貿易政策指導原則，以及她持續對美中貿易關係的檢視。

戴琪稱，期待與劉鶴進一步討論。

這是也是她上任後，中美貿易談判代表首度接觸。

根據美中2020年1月簽署的第一階段貿易協議，美國貿易代表署與中國官員每6個月舉行一次會談，討論協議執行狀況。戴琪也曾表示，正仔細審視貿易協議，以確保北京履行承諾。