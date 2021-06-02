劉鶴與耶倫視像通話　美財長籲坦率處理關切議題

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-02 09:47

中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）6月2日進行視像通話。耶倫會通話中呼籲中美合作之餘，坦率處理關切的議題。

圖為5月7日，美國財政部長耶倫在白宮出席記者會並發表講話。（AP）

新華社6月2日稱，當天上午，劉鶴與美財政部長耶倫舉行視像通話。雙方認為中美經濟關係十分重要。雙方本着平等和相互尊重的態度，就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，願意繼續保持溝通。

耶倫與劉鶴通話時討論拜登-賀錦麗政府支持進行有力的經濟復蘇，以及在符合美國利益方面議題上、進行合作的重要性，同時坦率處理關切的議題。

耶倫亦在對話中提及，她期待未來與劉鶴進行討論。

圖為2021年5月12日，美國貿易代表戴琦出席參議院財政委員會的聽證會。（路透社）

劉鶴不久之前與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在5月27日通話。雙方發布的通稿同樣形容對話坦誠，認為兩國貿易關係重要。

中國商務部表示，雙方本着平等和相互尊重的態度，進行坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換意見，同意繼續保持溝通。

美國貿易代表辦公室隨後公布通話的消息。聲明指，戴琪和劉鶴討論美中貿易關係的重要，形容雙方對話坦誠。聲明提到，戴琪討論了新政府以勞工為中心的貿易政策的指導原則，以及目前對美中貿易關係的審視，同時提出了關注的問題。戴琪表示，期待與劉鶴有進一步的討論。