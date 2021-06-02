巴西承辦美洲盃捱轟　被指是博爾索納羅的一場政治賭博︱新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-02 17:34

巴西的新冠肺炎（COVID-19）疫情依然嚴重，但政府決定承辦美洲國家盃，令總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）被指不理疫情仍要舉行大型活動，引來國內反彈。有國會議員更公開促請巴西球星尼馬（Neymar）發聲，反對舉辦美洲盃。

圖為2019年12月，美洲盃由哥倫比亞和阿根廷主辦，但因疫情關係放棄。巴西同受疫情所困，但決定承接舉行。（Reuters）

博爾索納羅：必須生活下去

博爾索納羅表示舉辦比賽是與衛生部長討論後得出的結果，這場比賽和其他國家的運動員不會構成健康威脅，又稱自己雖然對染疫病逝者感到遺憾，但「必須要生活下去」。

若美洲盃最終在巴西舉行，賽事將在6月13日展開，距離今天只有不足兩星期時間。至6月1日，巴西新增7.8萬宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）案例，為南美之冠。巴西事實自2020年爆發疫情以來，疫情基本並未真正消退。自2021年1月至今的半年間，確診人數一直在6萬至8萬間浮動。

巴西的疫苗接種率約為21%，雖為較全南美平均的18.5%為高，但仍與歐洲相距遙遠，且國內疫情仍然嚴峻。國內亦有愈來愈多人不滿博爾索納羅處理疫情的手法，在過去的5月30日，巴西多地才發生大規模示威活動，抗議政府抗疫不力。

圖為5月29日，巴西利亞民眾在大街上示威，有人高舉寫有「博爾索病毒（Bolsovirus）」的標語牌。（Reuters）

為何巴西願承辦美洲盃？

巴西會決定承接這場活動，背後有多個原因。在硬件上，巴西有足夠配套：巴西有舉辦體育大型賽事的經驗，且與舉辦奧運不同，只有10支球隊參賽的單項賽事明顯簡單得多。

另一方面，如同博爾索納羅的「必須要生活下去」所說，南美洲足球協會（CONMEBOL）在疫情下同受打擊。南美足協2020年的收益少於3.3億美元，虧損1440 萬美元。若美洲盃無法舉行，南美足協在2021年將面臨更大損失。巴西作為組織內重要成員，固然希望協助足協，以取得更多話語權。

總統的政治賭博

同時在國內政治上，博爾索納羅執意舉辦美洲盃可說是一次政治賭博。巴西左翼前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在3月成功推翻貪污案，重獲2022年總統大選資格，成為博爾索納羅競逐連任的勁敵。

美洲盃自1916年舉辦以來，只要是巴西主辦，巴西隊必然奪得冠軍，堪稱「最強東道主」。在這個人民為足球瘋狂的國度，博爾索納羅可能想借舉辦美洲杯並讓國家隊取得勝利，以增加自己的支持率。

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