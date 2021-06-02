英國駐華大使發推文　預告鄭澤光將成新任中國駐英大使

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-02 20:22

英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）6月2日發推文指，中國新任駐英大使鄭澤光將赴英正式上任。目前中國官方尚未正式公布鄭澤光的任命。

Wishing China』s new Ambassador to the UK一路平安。 Zheng Zeguang and I agreed on our shared responsibility to promote constructive, productive UK-China relations. Our discussions covered transnational challenges, people to people links, trade and areas of disagreement. pic.twitter.com/niPyk6U9o7 — Caroline Wilson (@CWilson_FCDO) June 2, 2021

吳若蘭6月2日在Twitter上寫道：「希望中國新駐英國大使一路平安。我和鄭澤光一致認為，推動中英關係取得建設性成果是雙方共同的責任。我們的討論涵蓋了跨國挑戰、人與人之間的聯繫、貿易和分歧領域。」她還在這段文字下面附上了一張她和鄭澤光當天在北京會晤的合影。

英國傳媒在2020年底已傳出消息指，鄭澤光將接任劉曉明的職務，成為新任中國駐英大使。

57歲的鄭澤光是美國事務專家，1986年開始外交職業生涯，自1990年以來，他一直專注於美國事務。在2005年至2008年間，他曾擔任中國外交部北美事務主任，並在中國駐美國大使館擔任顧問。2015年，他被提升為中國外交部副部長，之後在2021年2月卸任。