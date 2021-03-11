中國駐英大使館致函BBC　稱報道不實無端指責

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-11 14:10

中國駐英國大使館發言人3月11日發聲明指，英國廣播公司（BBC）廣播4台9日播出報道《假訊息之龍》（The Disinformation Dragon），在網絡訊息、對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、外交等方面對中國進行無端指責。

聲明指出，發言人在報道播出前已就預設內容，去信節目組表達強烈不滿，並就相關問題闡明中方立場，敦促其摒棄偏見，改正錯誤，客觀、公正、全面報道中國。

中國駐英國大使館發言人3月11日在大使館網站發聲明，指英國廣播公司報道《假訊息之龍》無端指責中國。（中國駐英國大使館網頁截圖）

聲明列出信函內容，指中方無意在病毒溯源的問題上誤導他人判斷。

發言人又在信中指出，對於社交媒體Twitter封鎖「中國」帳號一事，中方認為，香港反對派和一些激進勢力借和平遊行集會之名，進行各種非法及暴力的活動，但一些西方媒體對關於暴力的報道輕描淡寫，甚至無視。

發言人指出，一些社交平台充斥着大量針對中國的惡毒謊言及謠言，需要有人發出真實、客觀及公正的聲音，社交媒體上的普通人有權表達他們的觀點和看法，希望媒體及Twitter等社交平台秉持客觀公正原則，正確判斷什麼是真正的虛假訊息。