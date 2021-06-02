伊朗海軍最大艦艇在波斯灣起火沉沒　原因未明

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-02 21:08

伊朗軍方6月2日證實，伊朗一艘最大型的軍艦在霍爾木茲海峽附近起火後沉沒。目前起火原因未明，當地通訊社指，有20人輕微燒傷。

船員成功撤離

伊朗法爾斯（Fars）通訊社6月2日報道，伊朗最大的海軍艦艇在霍爾木茲海峽附近起火後沉沒，全體船員已經下船，「拯救這艘船的所有努力都沒有成功，它沉沒了」。

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伊朗軍方消息指出，這艘名為「哈格號」（Kharg）艦艇6月2日凌晨起火，長達20多個小時的救援行動也未能挽救這艘艦艇。「哈格號」是一艘訓練船，船上有近400名船員和受訓人員，所有人員都已撤離。

伊朗軍方在一份聲明中説，「哈格號」當時正在執行訓練任務，救援行動仍在繼續。

2021年6月2日，伊朗一艘最大型軍艦在霍爾木茲海峽附近起火後沉沒。（AP）

20人輕傷

一名伊朗軍方官員向法爾斯通訊社透露，這艘艦艇在伊朗南部的賈斯克港附近沉沒，該地點靠近戰略要地霍爾木茲海峽。目前有近20人被輕微燒傷，但沒有關於火災原因的任何説明。

這艘艦艇是伊朗在1979年前向英國訂購，經過幾年的談判，1984年進入伊朗海軍服役，並命名為「哈格號」。該艦艇能夠在海上提供補給以向其他船隻提供幫助，並且能夠託舉重貨物，還設有直升機發射和着陸平台。