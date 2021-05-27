伊朗強硬派下月勝選無懸念　伊核協議「壽終正寢」？

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-05-27 12:24

伊朗憲法監護委員會5月25日公開了下月總統大選的候選人名單，入圍7人中5名都為強硬派，剩下1名技術官僚以及1名不甚出名的改革派，可以說伊朗轉向強硬派執政已是板上釘釘的事。新聞一出，外界自然開始擔心正在維也納進行的重返伊核協議談判會否因伊朗換屆而脫軌。不過，與「溫和派支持談判、強硬派屢加阻撓」的刻板印象不同，強硬派也有重回協議的充足動力，其主政並不會改寫談判前景。

先來看伊朗的總統候選人名單，由於負責選定候選人的憲法監護委員會的12名成員都是直接或間接被最高精神領袖任命，所以這份名單可以看做哈梅內伊（Ali Khamenei）意志的體現。他如此明顯地將天平傾向保守派的做法並不常見，在此前2005年、2009年、2017年的總統選舉中，保守派和改革派都比例大致相當。

而此次，從他拒絕授予改革派最中意的兩大候選人——即現任第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）和從實用主義保守派轉向中間派的前議長拉里賈尼（Ali Larjani）——參選資格，同時又將難以掌控的前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）踢出名單，可見他希望製造一場萬無一失的選舉。

唯一的「非陪跑者」

從名單組成上來看也很明顯，其他6位都是陪跑，唯一的主角就是哈梅內伊的門徒、現任司法總監萊西（Ebrahim Raisi）。萊西曾在90年代參與哈梅內伊授課的伊斯蘭教法學 （kharej-e Fiqh）學習班，並從此進入其核心圈，此後在司法系統開始一路青雲直上。

現任司法總監拉欣（Ebrahim Raisi）是最有可能成為下一任伊朗總統的人選。（美聯社）

事實上，哈梅內伊在2017年總統大選時就為他造勢，還特意在前一年將其命名為全國財力最雄厚、負責管理該國最神聖之地的「拉扎維聖陵基金会」（Astan Quds Razavi）主席，使其聲名大噪。在今次選舉之前（2019年），哈梅內伊又任命其為司法總監，讓其通過一系列反腐行動積累了政治資本。有哈梅內伊如此細心栽培，且萊西本身與伊朗革命衛隊（IRGC）也關係甚好，外界就一度廣傳他有望接任最高精神領袖一職。

不過，萊西未如外界預想的那樣接棒哈梅內伊，而是出戰總統選舉，在有力對手被踢出候選人名單的情況下，他的當選幾乎是十拿九穩。一旦他順利掌權，伊朗最高領袖、政府、議會和軍隊屆時就全是強硬派的地盤，聽起來就似乎是伊核協議其他談判方的噩夢。不過果真如此嗎？

強硬派稍加阻礙而非原則性反對

認為伊核協議勢危的一方當然可以舉出大量證據，例如，伊朗現任外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）上月在一段外洩的錄音中，就憤怒地指責革命衛隊從來都不想達成伊核協議，包括其與俄羅斯合謀試圖破壞協議，還在2016年初在波斯灣兩艘美軍巡邏艇上扣留了10名海軍人員，「旨在讓伊核協議失敗」。

另外，正值美伊談判重返協議之際，革命衛隊的軍艦上月兩度「挑釁地」靠近美國巡邏艦，導致美軍艦船近4年來首次向伊朗船隻開火示警，這種行為無疑為談判製造了不穩定因素。同時，在議會方面，200多名強硬派議員本月18日發表聯合聲明，警告溫和派政府必須爭取到解除所有國際制裁，否則會拒絕談判結果，「如果制裁沒有100%解除，那就意味沒有制裁被解除。」

不過，這與其說是強硬派對於伊核協議原則上的反對，更多地可能還是阻礙溫和派在選前取得重要成績。在特朗普退出伊核協議的這三年內，伊朗經濟大受打擊，通貨膨脹率從2017年的不足10%上涨至連續三年超過30%，貧困率從12.9%升至至少20%以上，3月民調顯示近七成民眾都希望重返伊核協議以解除制裁。強硬派當然清楚，如果溫和派政府能在選前解除制裁，將是一筆莫大的政治資本，因此它自然也會有所阻撓。

伊朗溫和派總統魯哈尼（右一）本希望通過重返伊核協議，來為溫和派的候選人提振聲勢，但最受歡迎的兩位候選人皆未入閘。（美聯社）

因此我們就看到，自談判上月開啟以來，溫和派政府不斷強調談判進展為己方造勢，例如魯哈尼本人5月20日就宣布已經原則上達成協議，美國準備解除對石油、銀行和航運業的制裁，這一說法比其他談判方都樂觀得多，例如歐盟外交官就表示仍然存在非常棘手的問題，並不能保證談判成功。

對此，由哈梅內伊辦公室控制的、與革命衛隊關係很近的Press TV就迅速引用消息反駁道，指「華盛頓無意完全取消這些制裁，而且會分步緩慢進行。」許多保守派評論家也紛紛指責政府誇大進度。

不過，強硬派的重點往往放在攻擊溫和派誇大進度和潛在讓步，但並不希望談判脫軌。事實上，核政策的根本方向就是把握在哈梅內伊手中，政府重返談判也是得到他的首肯，魯哈尼日前也強調談判時一直是根據哈梅內伊的書面和口頭指示辦事，可見最高領袖對於談判相當上心，也對重返協議抱有期望。

另外，在伊朗與國際原子能機構（IAEA）之間時長三個月的監督協議於5月24日過期後，最高領袖掌控的最高國家安全委員會同意再延期一個月，保障談判平穩進行。這就反映，強硬派並非原則性反對談判，而只是稍加阻礙。

冀將解除制裁成績收歸己有

而此刻的阻礙，應是為了將這一成果留給即將上任的強硬派政府採摘。路透社就引用匿名伊朗高級官員消息指出，由於核政策的最高話事人哈梅內伊希望能通過重返協議結束伊朗的經濟孤立狀態，因此選舉換屆對核協議影響不大。同時，他希望等到一個更好的時機，例如在一位與他關係非常親密的強硬派總統上位後，屆時結束伊朗的經濟孤立會加強他的影響力，恢復他因經濟衰退、2019年取消油價補貼引發大型示威而損傷的至高形象。雖然示威對於伊朗來說並不新鮮，但2019年示威中難得出現了高呼「哈梅內伊去死」的口號，想必讓他有所憂慮。

彭博社就更是預測，當強硬派主政後，與革命衛隊、最高領袖和議會齊心之後，反倒會減少政治內鬥，增加核協議重返的可能性。

伊朗最高領袖哈梅內伊。（美聯社）

說到底，伊朗伊斯蘭共和國本身就是具有很強民粹性質的，當年霍梅尼掀起1979年革命的一大口號就是「將石油財富分給民眾的餐桌」，其建國後立刻成立的「伊朗窮人基金會」（Mostazafan Foundation）等，開始大規模「劫富濟貧」，將富人資產國有化並用於減少貧困和階級差距，這也是該國政教合一制度合法性的一大來源。誇張點說，比起流水的政府，鐵打的最高領袖和革命衛隊更關心其形象和威信。

另外，經過幾十年的掌權，最高領袖和革命衛隊兩大強硬派勢力都已掌握龐大的經濟命脈，他們在艾哈邁迪內賈德政府時期能不畏國際制裁堅持核項目，彼時是有石油價格突飛猛進的底氣，但在美國政府三年大規模制裁後，最高領袖和革命衛隊的資產隨經濟一起失血，已不復當初的底氣。同時，民眾的怒火和貧困也在侵蝕其權力的根基。

因此，比起與美國談崩、持續忍受制裁帶來的政治風險和經濟失血，強硬派很可能與溫和派一樣希望重返協議，而且是計劃等強硬派總統上台後才達成協議，並將解除制裁和後續經濟復甦的功績據為己有。按照這一思路，哈梅內伊在此次大選特意為其門徒拉欣保駕護航，取消其他有力對手的參選資格，也就更說得通了。