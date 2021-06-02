韓國四大集團建議總統文在寅赦免三星李在鎔

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-02 22:11

韓國總統文在寅6月2日聽取韓國四大集團負責人對於赦免三星副會長李在鎔的建議，根據青瓦台發言人的説法，文在寅未對是否赦免李在鎔予以明確答覆。

韓聯社6月2日報道，根據韓國青瓦台發言人朴炅美的説法，文在寅當天在與韓國LG集團、SK集團、現代汽車集團以及三星電子負責人共進午餐時，聽取他們對於赦免三星電子副會長李在鎔的建議。

三星電子負責設備解決方案部門的副會長金奇南表示，有李在鎔在，三星才能及時地做出決策。

兼任大韓商工會議所（KCCI）會長的SK集團會長崔泰源表示，希望文在寅考慮有關赦免李在鎔的建議，因為三星需要企業領導人在辦公室裏，而不是在監獄裏，以便在與晶片製造業務有關的投資方面迅速做出決定。

對此文在寅表示，他理解企業和財界的苦衷，並且企業在目前經濟形勢下需要大膽地發揮作用。

報道指出，本次閉門午餐會是文在寅自2017年5月就職總統以來首次在青瓦台與四大集團的負責人舉行單獨會談，主要是為討論他與美國總統拜登（Joe Biden）5月舉行峰會的成果。

在文在寅訪美期間，四大集團承諾將對美國投資394億美元。其中三星電子決定為晶圓代工廠新項目投資170億美元；LG能源解決方案和SK創新將投入約140億美元；現代汽車計劃在新能源車生產和充電基建方面投資74億美元；SK海力士計劃投入10億美元並在矽谷建立新興產業研發中心等。