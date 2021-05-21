韓國美國商會向青瓦台請願　要求特赦三星李在鎔

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-05-21 16:39

韓國總統文在寅訪問美國，將會晤美國總統拜登（Joe Biden）。韓國美國商會（AMCHAM）5月20日表示，上週已經向青瓦台遞交請願書，要求特赦三星集團掌門人李在鎔。

韓國美國商會表示，晶片供應是美韓峰會的其中一項主要議程，對李在鎔未能隨團訪美表示遺憾。商會指，李在鎔被囚對投資決定和半導體行業有負面影響，對此感到憂慮。商會據稱，如果三星電子未能與拜登政府合作，韓國作為美國戰略伙伴的地位將受到威脅。

韓聯社引述行內消息人士指，三星計劃於德州現有廠房附近再投資20萬億韓圜設廠，預計即將確定計劃。

俄羅斯《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta）5月20日報道，美國將韓國捲進與中國的晶片戰。

文章援引俄羅斯科學院東方科學研究所韓國和蒙古處主任沃龍佐夫（Alexander Vorontsov）的觀點稱，美國已經開始於各個方面遏制中國，同時努力恢復自己的高科技供應鏈，這些供應鏈流向中國和其他勞動力廉價的國家。其中，晶片和充電電池的問題尤為緊迫，而韓國則掌握先進技術。

與此同時，俄羅斯科學院遠東研究所的首席研究員阿斯莫洛夫（Konstantin Asmolov）稱，美國希望利用韓國的優勢，與中國的科技對抗。而韓國政治力量內部的矛盾使事情變得複雜。