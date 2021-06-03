特朗普自製社交平台　不足一個月關門大吉

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-06-03 01:32

美國前總統特朗普（Donald Trump）5月初在其個人網站建立網誌，稱與支持者交流，但事隔不足一個月，該頁面在6月2日已經「完成歷史任務」。

特朗普的團隊於5月4日在網站設立「來自特朗普的書桌」（From the Desk of Donald Trump）的網誌，網民可以將網站上的評論、圖片和片段轉載到自己的Twitter和Facebook上，但他們不可以直接回覆或參與討論特朗普的帖文。

目前該平台已經關閉並從網站上移除，特朗普的顧問米勒（Jason Miller）向路透社證實網誌不會再次開放，稱網誌只是他們正在研究擴大規模的輔助措施，但他沒有透露新措施何時面世。

特朗普原本在社交平台非常活躍，但在1月6日發生國會遭其支持者衝擊事件後，各大平台紛紛向他下封殺令。（Reuters）

《華盛頓郵報》5月22日引述社交媒體分析公司BuzzSumo和Facebook內容追蹤工具CrowdTangle的數據報道，「來自特朗普的書桌」平均每日只有不足2,000人將網誌的內容分享到Facebook，與特朗普2020年貼文的分享次數相比，分享次數下降的情況「驚人」。

網絡分析公司SimilarWeb的分析稱，截至18日為止的1週內，特朗普新網站和網誌的瀏覽次數只有大約400萬次。埃隆大學（Elon University）電腦科學教授斯誇爾（Megan Squire）指，特朗普不再擁有同樣的能力，像之前那樣不斷將自己的貼文內容送到民眾面前。

美國國會1月6日遭特朗普的支持者衝擊後，多個社交平台紛紛封殺特朗普，Twitter決定永久封殺他的帳户，Facebook亦無限期封鎖。