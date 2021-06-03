新冠肺炎｜拜登定立全國行動月　企業請飲啤酒送郵輪假期「谷針」

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-03 09:46

美國總統拜登（Joe Biden）6月2日宣布把6月定為「全國行動月」，鼓勵國民接種新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗。有企業響應拜登呼籲，推出包括免費喝酒及郵輪門票抽獎等，吸引接種。

圖為5月21日，美國麻省切爾西城一間診所。診所外放了美國傳染病專家福奇的人像紙板，人們正排隊接種新冠疫苗。（Reuters）

拜登宣布把6月定為「全國行動月」，鼓勵國民接種新冠疫苗，期望7月4日獨立日前，實現七成美國成年人最少接種1劑的目標。政府官員向美聯社指，拜登政府視6月將是決定國民能否回到正常生活的關鍵月份。

目前有62.9%的美國成年人至少接種了1劑的新冠疫苗。每日感染人數已降至平均每日不足1.6萬宗，較最高峰時期大幅下降。

為鼓勵接種，拜登政府正推行各項活動，包括使用電話、短信、以至上門敲門，提示國民接種。政府發起「疫苗競賽」，看哪間大學有更多師生接種疫苗，鼓勵接種。

另外亦有企業提供優惠或獎賞，吸引接種。百威啤酒在美國的母公司安海斯—布希（Anheuser-Busch）宣布，只要達到七成美國成年人接種1劑疫苗的目標，會請全國每名21歲以上的美國人喝啤酒、汽水或非酒精飲料。

連鎖藥房CVS推出抽獎活動，送出免費郵輪旅遊和美式足球超級碗門票等；美國職業棒球大聯盟準備在比賽現場提供即場接種服務和門票贈品活動；白宮和多間託兒所企業合作，為前往接種疫苗，或因打針後出現副作用受要接受治療或協助的人，提供免費託兒服務。