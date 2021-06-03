美媒：印度英國擬年底前達成臨時貿易協議

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-03 15:19

彭博社6月2日報道，印度和英國加緊談判，以消除非關稅壁壘，促進更大的市場準入。報道稱，兩國努力達成印度十年來首個重要自由貿易協定。

報道引述新德里知情人士透露，2019年印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府退出《區域整體經濟夥伴關係》（RCEP）後，印英兩國已經集中精力於一系列可能實現的目標，助英國展示脱離歐盟的好處，同時也允許印度建立新的雙邊關係。

知情人士表示，他們預計年底前敲定一項臨時協議，讓英國的醫療設備和蘋果、榅桲和梨等農產品能夠進入印度市場，同時擴大印度海員和護士於英國的就業範圍。

報道稱，受到出口商的壓力，印度一直與英國、美國和歐盟等主要貿易伙伴就早期收穫協議進行談判，但到目前為止，只有英國表示出了興趣。知情人士稱，與印度其他許多多年來遲遲沒有結果的貿易談判不同的是，考慮到雙方的需求，印度很有可能與英國達成協議。他提到，印英的談判較其他的進展較快。

英國國際貿易部發言人指，印度和英國目前處於自由貿易協定談判前確定範圍的階段，目標是秋季開始談判。

報道指，雙方希望到2030年使兩國之間的貿易額從2019至2020年年度的154億美元增加一倍。報道也提到，這將是印度自2011年與馬來西亞簽署全面協議以來的第一個重大自由貿易協定。