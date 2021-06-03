朝鮮勞動黨修改黨章　韓國前統一部長：放棄對韓統一目標

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-03 16:15

韓國統一部前部長兼世宗研究所首席研究員李鐘奭6月2日接受媒體採訪時介紹了新修訂的《朝鮮勞動黨章程》。他認為，朝鮮實際已經放棄對韓「赤化統一」的戰略目標。

李鐘奭表示，修訂前的統一戰線條例明確指出，我們民族要齊心協力，在自主、和平、統一、民族大團結的原則下統一祖國。但新黨章刪除象徵與韓國人民間紐帶關係的「我們民族之間」的表述。關於統一時期的表述也從「統一祖國」改為「提前實現祖國的和平統一」的長遠展望，並新增」民族的共同繁榮」這個強調韓朝共存的表述。

統一任務刪走了「在全國範圍內完成民族解放民主主義革命」的表述。李鐘奭指出，朝鮮的對韓統一戰線論已經弱化，新黨章找不到「南朝鮮革命論」的相關內容。

李鐘奭表示，朝鮮將對美、日的視角變化反映在新黨章中。新黨章「最終清算美國對南朝鮮的政治軍事統治」的重點是「最終」，證明朝鮮一定程度承認美國對韓國政治軍事的長期影響。李鐘奭就新黨章刪除「粉碎日本軍國主義和再次侵略的陰謀」表述評價稱，這或對朝日關係釋放積極信號。

新黨章新設勞動黨第一書記職位，並指明作用是「勞動黨總書記的代理人」。李鐘奭表示，這是為了應對出現類似情況時確保領袖體制的穩定，因此職位目前空缺的可能較大。新黨章「勞動黨中央委員會全體會議可直接選舉第一書記」意味領袖身體狀況危急時，無需經過勞動黨代表大會等複雜程式便可以迅速選舉第一書記。他指出，第一書記可能包括接班人，甚至包括繼承者。但第一書記只能出身於白頭山血統，一旦發生上述情況有可能推選金與正。

新黨章刪除朝鮮人民軍總政治局「具有黨中央委員會部門同等權力」的表述。李鐘奭表示，意味不會再出現類似趙明祿、黃炳誓等的權力二號人物。