美國佛州兩童闖民居偷AK-47步槍朝警開火　14歲女：要像GTA一樣

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-04 09:29

美國佛羅里達州一名14歲女童和一名12歲男童6月1日從沃盧夏縣（Volusia County）的兒童之家逃走，其後闖進一間房屋，偷取屋內的AK-47步槍向到場的警察開火。女童最後中槍被制服，男童舉起雙手投降。兩人被控一級企圖謀殺和持械爆竊。

沃盧夏縣警長奇特伍德（Mike Chitwood）表示，6月1日下午5時左右接報二人從兒童之家失蹤。約兩個半小時後，警察得知有人擅闖一間房屋，到場發現窗戶破碎。警察未有即時入屋，但聯絡當時不在屋內的屋主，對方稱屋內有三支槍和約200枚子彈。

警察包圍房屋，到了8時30分左右，於屋內發現槍械和彈藥的兩童朝警察開火。對峙期間，一名警察曾把手機扔給兩人試圖溝通，但未取得成果。雙方駁火約35分鐘，其後女童從車庫出來，用槍指着一名警察，隨後她被槍擊中。男童則向警方投降，沒有受傷。

奇特伍德指，兩童從多個角度射擊，女童甚至威脅要殺害一名警察。12歲男童後來向調查員稱，14歲女童曾向他說要像俠盜獵車手系列（GTA，Grand Theft Auto）一樣毀了一切。

根據警察公開的隨身攝錄機所拍攝的影片，兩童開火期間，一名警察以大樹作為掩護。他說，「那個女的手持散彈槍」，後來大叫「立即放下槍！」他之後再說，「他們正在向我開槍」，「她有AK和散彈槍……再開槍了，那個女的現在有手槍」。