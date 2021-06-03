俄羅斯軍企總裁：歐美再發動制裁就是宣戰

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-03 23:02

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將於6月16日會晤，在這次峰會前夕，俄羅斯軍工企業警告美國稱，美國和歐洲等西方國家若對俄實施新一輪制裁，將如同宣戰。

拜登上台後進一步向俄羅斯施壓。圖為2021年6月2日，拜登走向海軍陸戰隊一號登機前往特拉華州。（AP）

6月2日，俄羅斯軍工企業巨頭俄羅斯技術集團總裁切梅佐夫（Sergey Chemezov）在接受俄媒採訪時表示，目前西方國家對俄羅斯制裁的手段已經很強硬，對方完成所有讓俄羅斯生活變困難的事情，如果實施更嚴厲的制裁，無異於宣戰。

切梅佐夫認為，對此美國和歐洲國家都沒有做好準備。他表示，當前俄羅斯和美國之間的貿易量已經很小，雙方基本不存在貿易依賴。而且在實施制裁的同時，歐洲國家被剝奪了在俄羅斯銷售產品和參與合作項目的機會。

美俄關係繼續惡化

拜登上台後，對俄羅斯實施多輪制裁，並驅逐俄羅斯外交官。美俄關係繼續惡化，在此背景下，拜登和普京將在歐洲會晤。

白宮5月25日發表聲明稱，拜登將於6月16日在瑞士日內瓦會晤普京。白宮還説：「在我們尋求恢復美俄關係的可預測性和穩定性之際，兩國領導人將討論各種緊迫問題。」

這是拜登2021年1月20日就任美國總統後，首次與普京舉行會晤。