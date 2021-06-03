英國王室︱英女王將於6月13日會見拜登夫婦

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英國白金漢宮6月3日宣布，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）將於6月13日在温莎堡會見美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）。拜登6月訪問英國之旅將是他上台後的首次海外訪問。

2021年年4月，英國女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王（Prince Philip）逝世後，拜登夫婦曾向女王和英國王室表示慰問。

在6月的訪英行程中，拜登還將出席在英國召開的七國集團（G7）峰會。

拜登2021年6月將赴英國出席G7峰會。圖為拜登5月28日在馬里蘭州登上空軍一號。（AP）

英國是2021年G7輪值主席國，英國首相約翰遜（Boris Johnson）已宣布將於6月11日至13日在英格蘭康沃爾郡舉行G7峰會，討論氣候變化、疫後經濟復蘇等議題。

拜登也將趕赴比利時首都布魯塞爾參加6月14日的北約峰會。再之後，他將於6月16日在瑞士會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

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