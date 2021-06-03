英國王室︱英女王將於6月13日會見拜登夫婦

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-03 20:14

英國白金漢宮6月3日宣布，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）將於6月13日在温莎堡會見美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）。拜登6月訪問英國之旅將是他上台後的首次海外訪問。

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

2021年年4月，英國女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王（Prince Philip）逝世後，拜登夫婦曾向女王和英國王室表示慰問。

在6月的訪英行程中，拜登還將出席在英國召開的七國集團（G7）峰會。

拜登2021年6月將赴英國出席G7峰會。圖為拜登5月28日在馬里蘭州登上空軍一號。（AP）

英國是2021年G7輪值主席國，英國首相約翰遜（Boris Johnson）已宣布將於6月11日至13日在英格蘭康沃爾郡舉行G7峰會，討論氣候變化、疫後經濟復蘇等議題。

拜登也將趕赴比利時首都布魯塞爾參加6月14日的北約峰會。再之後，他將於6月16日在瑞士會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

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