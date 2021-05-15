英國王室｜哈里王子批評父親教養　意外揭露英女王不為人知一面

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-15 16:55

英國哈里王子才因為和妻子梅根接受奧花雲費電視專訪，批評王室內部有人種族歧視又放假消息破壞梅根形象，讓王室上下憤怒不已，卻在舊傷未癒合之際又添新的瘡疤。他日前在美國參加男星謝潑德（Dax Shepard）的podcast節目，竟然表示自己不得不打破一連串痛苦的循環，保護兒女們不要有跟他一樣的成長環境，還直接點名父親查理斯對他的教養方式是承襲自爺爺菲臘親王和奶奶伊利沙伯二世女王，等於把女王也一起怪罪下去。

對於英國王室和民眾來說，哈里已經是個叛逆且無法回頭的異類，雙方完全難以溝通。在哈里自己的想法，成長期間嘗到一連串的不愉快，現在不過是實話實說，為何需要受到那麼多的攻擊和批評？對英國王室而言，王室的榮辱遠比一切都重要，不開心就要自己忍住，王室不會為誰改變，若敢提出批評就是大逆不道。而英國不少民眾則覺得，哈里從小到大也享受了不少王公貴族才有的禮遇，還在唉不開心，簡直身在福中不知福。3方面各有各的堅持，很難互相理解，哈里也持續和王室關係陷在低潮，更不被英國民眾喜愛。

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哈里直言他並不是要怪誰，可是他經歷的成長有如痛苦的循環，像是在動物園被大家盯着看，相當難以忍受。他沒有經歷過父親的成長時期，然而自己去把所以線索一塊一塊拼起來，覺得父親應該也是跟他差不多的情況，頓時可以理解他也是被自己的父母那樣的教養、影響、對待，讓他不禁想要思考，有沒有辦法打斷這樣的循環？因此他決心卸下王室高級成員的身份、遠赴美國，讓自己的小孩有不一樣的機會。

英國王室才不管這些，看到的只有自家顏面又一次掃地，堅持哈里不滿意的那一些，都沒有任何一點是查理斯甚至是女王、親王的錯，還貶低他跟梅根只是藉着批評自己的原生家庭來建立新的生活。雖然查理斯到目前還沒有正式表態，以他的性格，他很難會原諒哈里，父子之間的裂痕加深，恐怕愈來愈難彌補。

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