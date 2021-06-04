聯合航空計劃引入超音速客機　來往英美只需3.5小時

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-04 04:38

美國聯合航空（United Airlines）6月3日宣布，計劃引入最少15架超音速飛機，目標在2030年前投入服務，屆時可以大幅縮短飛行時間。

聯合航空的聲明指，公司與位於美國丹佛（Denver）的Boom Supersonic簽署商業合作協議，後者開發速度達音速1.7倍的客機Overture。這款飛機預計是全球首架零碳排放的飛機，並以100%可持續航空燃料飛行。

Overture最快在2025年面世，一年後試飛，並預計在2029年開始載客。聯合航空會待飛機符合公司的安全、營運及可持續要求後，引入15架同型號飛機，並可以額外購買35架。

We're the first U.S. airline to sign an agreement for @boomaero's ‘Overture’ airliners which are expected to be net-zero carbon and connect 500+ cities in nearly half the time. Taking off in 2029: https://t.co/aTeMBwXa10 #BoomSupersonic pic.twitter.com/GOeag9c1HF — United Airlines (@united) June 3, 2021

假如Overture投入營運，聯合航空指來往超過500個目的地的時間可以減少接近一半，包括從紐約紐瓦克機場（Newark）前往倫敦只需3.5小時；紐瓦克到德國法蘭克福只需4小時；6小時就可以三藩市飛抵到東京。

在Overture面世前，對上一款超音速客機已經是和諧式（Concorde），該款飛機在1976年投入服務，由英航及法航營運來往大西洋兩岸的航班，惟客機2000年在巴黎發生墜機意外後，飛機在2003年正式退役。