新冠肺炎｜福奇稱可能永遠無法確定病毒如何傳染人類

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-04 12:16

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）6月3日接受美國全國廣播公司（MSNBC）節目Morning Joe的訪問，回應他一批電郵被報道之事。他稱外界或永無法確定，新冠病毒與人類之間的「聯繫。新冠病毒（SARS-Cov-2）是引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒。

美國新冠肺炎疫情：美國國家過敏症和傳染病研究所長福奇5月28日在出席參議院健康、教育、勞工與退休金委員會聽證會。（AP）

電視新聞主播根據電郵內容，問他是否不相信「病毒自實驗室外泄論」是陰謀論，他稱這種說法實屬不必。

福奇稱外界不知道、現在仍不知道病毒源頭。他說如大家看看疫情爆發後的發現，「我們（編按：他指的應是醫學界及科學家）覺得、現在仍是覺得，病毒看來更像是自然地從一個物種傳到人類。」他說，但由於他們不完全肯定這一點，人們要保持開放的心態，繼續檢視其他東西。

福奇在訪問中多次強調，人們須真的保持開放的心態，並須繼續尋找「動物與人之間聯繫」，以及「其他東西」的證據，直至能夠確定病毒與人之間的聯繫是什麼為止。他說人們未找到，不等於它不存在。他稱，人們或永遠無法找這個「聯繫」，但無助於此事的是以指控的方向進行調查。