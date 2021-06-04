蘇丹軍方稱正審查與俄羅斯海軍基地協議

撰文： 曹洋 最後更新日期： 2021-06-04 13:04

由於蘇丹軍方不承認前政府簽署的協議，俄羅斯可能面臨失去重要海軍基地的風險。

蘇丹過渡軍事委員會副主席達克盧與反對派「自由與變革力量」領導拉比（Ahmed Rabee），彼此陣營自從於2019年4月推翻前總統巴席爾後便衝突連連，直到2019年7月17日雙方才握手簽署分享政權的協議，8月4日商議好憲法宣言，共組主權委員會和內閣，8月17日正式簽署。（AP）

綜合媒體6月4日報道，蘇丹武裝力量總參謀長侯賽因（Mohamed-Osman al-Hussein）1日表示，蘇丹正在重新審議關於在紅海建設俄羅斯軍事基地的協議，該協議被上一屆政府通過，但未獲得議會批准。

因此，俄羅斯面臨失去在蘇丹重要海軍基地的風險。這一位於紅海沿岸的基地到底對俄羅斯有多重要呢？

2020年11月，俄羅斯和蘇丹商定在位於紅海沿岸的蘇丹港建設俄海軍物資保障中心。根據雙方簽署的文件，可駐紮的俄軍人數不能超過300人，同一時間停泊的俄軍艦不能超過4艘，可以部署核動力軍艦。

另外，俄可以通過該國的海港和機場進出口武器、彈藥、基地運作和「軍艦執行任務」所需的任何設備，不收取任何關稅或其他費用。此外，俄軍還計劃在蘇丹港部署防空和電子戰設備。

作為交換，俄羅斯將向蘇丹提供武器和軍事裝備。這項協議的有效期為25年，如果雙方都不反對，協議還可以自動延長10年。

蘇丹武裝部隊總參謀長侯賽表示，上周已經與到訪的俄羅斯代表團進行了「重新審議該協議以滿足蘇丹利益的談判」。

俄羅斯《報紙報》3日一篇題為《所有道路的十字路口：俄羅斯在蘇丹海軍基地的重要性》的文章指出，俄羅斯海軍前總參謀長克拉夫琴科（Viktor Kravchenko）海軍上將稱，蘇丹有可能改變在蘇丹港俄海軍物資保障基地問題上的立場，這是由於蘇丹新政府受到華盛頓的壓力，並開始提出附加條件。美國非常清楚該地區任何海軍基地的特殊地緣政治重要性。

對於俄羅斯需要在蘇丹港建立海軍基地的重要性，他表示，俄羅斯在蘇丹的基地可以保證世界各海上戰略運輸路線的安全。它還將為俄海軍官兵提供休息、維修以及材料和技術供應。另外，這一基地位於世界貿易路線的十字路口，它將使俄能夠控制紅海和阿拉伯半島海岸。從歐洲經蘇伊士運河、紅海到印度洋，向亞洲和澳洲方向的最重要的交通要道從這裏經過。任何在紅海擁有海軍基地的國家都可以輕鬆控制曼德海峽，海灣國家的石油供應通過該海峽前往美國和歐盟。

《俄羅斯報》報道稱，俄聯邦委員會國防與安全委員會主席邦達列夫（Viktor Nikolaevich Bondarev）表示，對於蘇丹方面來説，在紅海地區擁有俄強大的永久海軍存在將保證自身長期和平穩定，免受不友好國家的外部干預。對俄羅斯來説，在蘇丹建立軍事基地意味着重返世界大洋。俄核動力巡洋艦能夠進入這一基地很重要。俄巡洋艦在這一地區的存在能夠阻止他國侵略者。