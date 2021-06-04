意大利黑手黨歹徒殺逾百人　轉做線人減刑提早出獄惹公憤

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-04 12:34

有「殺人魔」（The People-Slayer）之稱的意大利黑手黨人物布魯斯卡（Giovanni Brusca）曾經謀殺逾百人，連未成年人都不放過。原本將於監獄度過餘生的他後來同意與檢察官合作，換取減刑，6月1日出獄。不過很多人認為布魯斯卡罪無可恕，不應該讓他重獲自由。

64歲的布魯斯卡是黑手黨「我們的事業」（Cosa Nostra）老闆里納（Salvatore Riina）的左右手。他作惡無數，曾策動炸彈襲擊暗殺著名反黑手黨的檢察官法爾科內（Giovanni Falcone），導致法爾科內、他的妻子和三名警察身亡。

布魯斯卡最恐怖的惡行還要數到謀殺黑手黨線人的14歲兒子迪馬泰奧（Giuseppe Di Matteo）。迪馬泰奧遭布魯斯卡綁架，囚禁近兩年，最終被勒死。他的屍體甚至被人用酸溶解。

1996年5月，布魯斯卡落網。翌年，他因為謀殺法爾科內被判監禁26年。1999年，他再因為迪馬泰奧的謀殺案判囚30年，意味他將要於監獄度過餘生。不過布魯斯卡同意與檢察官合作，提供了黑手黨策動致命襲擊的資料，並且出庭作證，最終獲得減刑，監禁25年後6月1日提早出獄，假釋4年。

意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）3日播出布魯斯卡從未曝光的受訪片段。2016年1月10日，布魯斯卡於監獄接受法國紀錄片製作人訪問。他表示，接受訪問是請求受害者家屬原諒，並稱他的家庭因為他決定轉做線人付出了代價，但認為是正確的決定，「因為這容許我將一切劃上句號，我稱『我們的事業』為死亡鏈、死亡工廠。」

圖為2020年10月3日，意大利極右領袖薩爾維尼出席記者會。（Reuters）

由於布魯斯卡臭名昭著，他的獲釋引起很大爭議。當年法爾科內謀殺案身亡警察的遺孀向《共和國報》表示感到憤怒，「29年後我們仍然不知道大屠殺的真相，摧毀我家庭的男人布魯斯卡卻重獲自由」。有政客同樣和應。聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）直言布魯斯卡是「野獸」，不可以出獄；五星運動的羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）也形容對整個國家而言是不公義。有人甚至提出改革黑手黨線人減刑的法例。

意大利首席反黑手黨檢察官德拉霍（Federico Cafiero De Raho）卻呼籲大眾要記得布魯斯卡曾與檢察官合作。他說，「不管人如何看待他當時所犯的暴行，他有合作……不要忘記他提供了關於西西里島（Sicily）和意大利大陸爆炸案的資料」，「法官明顯認為這是合適的刑期」。