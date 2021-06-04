東京奧運安排：訪問日本高層代表團人數上限40人　閉幕晚宴取消

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-04 21:04

日媒4日稱，日本政府正在考慮將原來設定的奧運會期間訪日的海外高層代表團人數上限，從原來的12人調整到18人，即使有特別需要，也不能超過40人。

日本放送協會（NHK）透露，所謂的高層代表團是指由國家或者政府首腦、以及其他政要率領的訪問團隊，為了防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情傳播，日本政府原計劃將所有代表團的人數控制在12人以內。但政策一公布就遭到反對，因為這些貴賓的來訪需要大量的安保人員隨行，將代表團規模控制在12人以內幾乎不可能。

有關官員告訴NHK，政府可能將上限調整到18人，如果有需要，可以最多增至40人。

日本政府還可能要求所有訪日人員必須接種新冠肺炎疫苗，並強烈建議他們縮短訪日行程，將在日本的停留時間控制在5天4夜以內。日本政府還將要求他們在訪日期間乘坐公共交通進行長途旅行時，租用整節車廂，以避免與其他普通乘客接觸。

↓想看看日本民眾及領導人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+ 14 + 14 + 14

據透露，日本政府計劃最快在當天就向各國駐日大使館解釋新的規定，要求遵守相關規定。

日本政府將東京奧運會視為機會，打算由首相菅義偉及閣僚展開外交。奧運延期之前，日本曾為了開閉幕式期間超過100個國家和地區的領導人、首腦級人士來訪也能應對而進行籌備；一年之後，現在具體有多少國家和地區高規格代表團訪日還不清楚。只有法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已經明確表示訪日計劃。

另據共同社報道，出於防疫和節儉的考慮，8月8日奧運會閉幕當天，原計劃舉行的首相菅義偉主持的宴會已決定取消，這個宴會原本預計外國要人和國際奧委會高層人士等出席。

此外，計劃開幕前在東京國立劇場舉行的國際奧委會大規模儀式也決定取消。來日的奧運相關人士的削減也在推進，奧運會和殘奧會期間來日的奧運相關人士從延期前的約18萬人目前已壓縮到約7.8萬人。政府和奧組委還計劃進一步削減。