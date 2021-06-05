加拿大原住民宿校驚現遺骸　杜魯多要求梵蒂岡道歉

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-05 11:44

加拿大一間印第安人寄宿學校舊址發現215具兒童遺骸，再觸動原住民的傷痛。總理杜魯多（Justin Trudeau）6月4日表示，對羅馬天主教教會未有正式道歉和作出彌補深感失望，呼籲教會承擔責任。

杜魯多表示，作為天主教徒，他對天主教教會現時和過往多年的立場深感失望。他指，他曾訪問梵蒂岡，直接請教宗方濟各（Pope Francis）道歉、請求原諒、作出補償和公開相關紀錄，目前仍然尋找教會的協助。

杜魯多指出，教會仍然保持沉默，沒有採取行動，並稱如果教會不公開文件，政府有「工具」可以使用。他指，加拿大的天主教徒應該就問題接觸主教和樞機主教，「我們希望教會就作扮演的角色採取行動和承擔責任，並公開紀錄幫協助哀傷和治癒的過程」，「這是聯合教會和其他人已經做的事情。這是我們仍然等待天主教教會做的事情。」

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圖為2021年6月4日，加拿大國會山莊外面有人擺放童裝鞋，悼念原住民宿校死者。（AP）

19世紀至1970年代，加拿大逾15萬第一民族的兒童被迫入讀國家資助的基督教學校，從而同化他們融入加拿大社會。很多人被虐待和強姦，或者有營養不良的問題。2015年，真相與和解委員會稱這種制度是「文化滅絕」。