加拿大原住民宿校驚現215遺骸　舊生稱遭性虐　恐怖經歷不堪回首

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-29 22:36

加拿大傳媒5月28日報道，加拿大一個原住民組織本週公布，他們在卑詩省（British Columbia）一間印第安人寄宿學校舊址發現215具兒童遺骸，當中有死者離世時年僅3歲。有舊生憶述在這間學校受虐的經歷。

加拿大寄宿學校：圖為2021年5月27日，加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校門外，設有紀念牌匾，介紹學校的歷史。（AP）

事發地點為坎盧普斯印第安人寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）。原住民組織Tk’emlúps te Secwépemc的領袖卡西米爾（Rosanne Casimir）指，當地社區的民眾都知道寄宿學校中有遺體，但他們於22日、在一名探地雷達專家幫助下確認此事屬實。她稱據他們所知，這215名兒童的死亡沒有被記載。

坎盧普斯印第安人寄宿學校於1890至1696年期間運作，在1950年代收生高峰期時，有500名學生。它曾是全加最大的寄宿學校。

兒童受虐並不罕見

根據當時的法例，原住民兒童會被迫離開家人及社區、入讀寄宿學校。很多人在寄宿學校中受到身體、情緒和性虐待。

路透社28日稱2015年的一份調查發現，加拿大的寄宿學校制度強制分離原住民兒童與家人，構成「文化滅絕」。調查報告記載曾就讀寄宿學校的15萬名兒童中，部份人的受虐經歷。涉事學校通常是於1840年代至1990年代期間，由基督教教會代表政府營運的學校。

加拿大寄宿學校：圖為大約攝於1950年的照片，相中是位於加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校的新教學樓。（Reuters）

舊生：有時他們沒再回來

其中一名曾受虐舊生麥克勞德（Harvey McLeod）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，內容在29日發布。他說：「我失去我的心。終於聽到外界終於知道我們認為曾在那裏發生的事，感覺很受傷及痛苦。」

他1966年與手足入讀坎盧普斯印第安人寄宿學校。他待在那裏2年。他說那時7兄弟姊妹入學，是跟他們的爸媽一樣上同一所學校。這是法例規定，他們沒得選擇。

他說，數十年來他與一些舊生會都會想，那些朋友和同學發生了什麼事。他說：「有時他們沒再回來，我們為他們感到高興，我們想他們應該逃走了，不知他們是不是真的做到了，或是有什麼發生在他們身上。」

麥克勞德稱：「發生在我身上的是身體虐待（physical abuse），是，是性虐待，以及在1966年時，我是一個不想再活下去的人。它（學校生活）改變了我。」他言談間亦將自己所受的創傷與戰俘相比。

加拿大寄宿學校：圖為大約攝於1970年的照片，相中是位於加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校的主行政樓。（Reuters）

逾4,000童死亡

加拿大政府在巨大訴訟壓力下，2008年成立真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission，TRC）。根據會方紀錄，很多在寄宿學校就讀的兒童都得不到足夠的食物及營養，而醫療不足亦導致他們早夭，死於包括肺結核在內的疾病。TRC稱迄今它錄得4,100宗就學期間死亡的個案。

預料有關是次調查以及探地雷達技術帶來的更多資料，會於6月發布的完整報告中公布。