墨西哥中期選舉開鑼　總統洛佩斯無份影響卻甚大｜新聞背後

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-05 22:17

墨西哥6月6日舉行中期選舉，投票已經開始。總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）沒有份參選，但這次選舉卻對他的變革計劃有舉足輕重的影響。當地選舉向來都伴隨不少政治暴力事件，但今年情況特別嚴重，迄今最少565名政客或參選人已成為犯罪份子的目標。

最大規模選舉

2021年中期選舉將是墨西哥歷史上最大規模的一次選舉，將選出500名眾議院議員、15名州長、30個州份的立法機構，以及包括市長和市議會議員在內21,000公職人員。

投票時間為6日上午8時至下午6時（香港時間6日晚上9時至7日早上7時），票站關閉後立刻便會開始點票，最快7日公布初步結果，但最終結果的正式認證則要等到8月23日。

墨西哥中期選舉：圖為工作人員6月4日在華雷斯一間學校進行清潔，這間學校將被用作6月6日中期選舉投票站。（Reuters）

全國現時有9,470萬名民眾已登記成為選民，較2018年總統選舉時的8,900萬人多。不過中期選舉的選民參與度一向比總統選舉低。上一次2015年中期選舉的投票率為約48%。

選民出於對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、對於暴力事件的憂慮，以及對政黨的不信任，這次的投票率可能會更低。

最血腥選舉

從2020年9月至今，全國已發生數百宗攻擊，89名政治人物被殺害，當中35人為參選人。

洛佩斯變革公投

美國有線新聞網絡（CNN）4日稱，洛佩斯沒參加是次選舉，但他位於這次選舉的中心，投票很大程度上是對其議程的評估。美國全國公共廣播電台（NPR）亦指，這是對洛佩斯民粹主義議程的公投。

左翼總統洛佩斯2018年贏得大選。他所屬的國家復興運動黨目前是國會兩院最大黨，在參議院有61席，在眾議院有256席。其政府以推進反腐、消滅特權和惠民為特點的「第4次變革」為政綱，支持率達64%。

圖為墨西哥總統洛佩斯5月28日在墨西哥城講話。（Getty）

現時還不知道國家復興運動黨能否在中期選舉脫穎而出，還是需要依賴盟友綠黨和工黨的支持。洛佩斯想繼續推動「第4次變革」，需在眾議院獲得絕對多數，即超過3分之2的議席。

洛佩斯在疫情之初淡化疫情並拒絕封城，當地疫苗注射計劃進度也缓慢。據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的統計數據顯示，墨西哥的死亡病例總數在全球排行第4。

墨西哥新冠肺炎疫情：圖為5月26日，醫護人員在華雷斯為一名女子注射新冠疫苗。（AP）

墨西哥經濟在疫情爆發前已是不景氣，遇上新冠大流行，2020年的國內生產總值（GDP）暴跌8.2%。再加上兇殺案比率創新高。洛佩斯在這些選民最關心的議題上似乎沒有什麼拿得出手的成績。

反對派政黨國家行動黨、革命制度黨和民主革命黨組成聯盟，尋求利用選民對現任政府處理疫情手法和對經濟情況的不滿與洛佩斯和國家復興運動黨抗衡。不過民調顯示，國家復興運動黨很可能會贏得眾議院絕大多數議席，或者最少取得接近三分之二的議席。