墨西哥史上最血腥選舉　9個月內88候選人或政治人物遭暗殺

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-28 17:46

墨西哥將在下個月6日舉行期中選舉，不過從去年九月到現在，竟然已經有88位政治人物遭到暗殺。最近一位市長候選人，更是在拍完競選影片後隔天早上，在光天化日下遭到槍擊身亡。專家研判，槍擊案跟當地黑幫脫不了關係，只是墨西哥警方至今還是追查不到槍手身份。

「他死了。」 白衣男子躺在地上，動也不動，他，其實是墨西哥的市長候選人穆列塔（Abel Murrieta），卻在光天化日之下被暗殺。

穆列塔曾說：「毒品偷走了我們的孩子，破壞我們的家庭已經夠了，我是法律人士我將制定法律，我的手沒有顫抖我並不害怕。」

墨西哥在6/6要舉行期中選舉，穆列塔要參選北部一個地方城市的市長，不過就在他拍完競選影片隔天，上街發競選傳單時竟然遭到槍手射殺緊急送醫後依然難逃一死。「我非常認真也不害怕，要當（政治人物）你必須非常清楚，自己在做什麼不要畏懼。」

▼▼▼另一名被殺的市長候選人Alma Barragan，他是這個選舉季第34名被殺的候選人

穆列塔是名律師競選標語就是要打擊犯罪跟毒品，他似乎早就料到自己會遭遇不測甚至連專家也不覺得意外。 公共安全專家：「像穆列塔這樣說話的候選人，明顯有較大的風險。」

更可怕的是穆列塔是墨西哥選戰開打9個月來，第83位遇害的政治人物。 從去年9月到今年5月24日，至少87名政治人物或候選人被殺害，超過564名政治人物或候選人被鎖定。」聽起來很誇張但墨西哥人早就習以為常，當地毒品暴力問題嚴重，政治人物堪稱最危險的工作。

▼▼▼候選人Guillermo Valencia避過一劫，政府已派保鑣保護候選人▼▼▼

「（在這則報導播出後又得知），另一名小鎮的候選人，在自己的競選活動上被槍殺，這代表在這個選舉季，至少88名候選人被殺害。」 就在媒體報導同時，又有候選人喪命。打選戰打到殺紅了眼專家擔心這次期中選戰恐怕將成為墨西哥史上最血腥選舉。

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