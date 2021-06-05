秘魯大選6月6日第二輪投票　總統籲有序權力交接

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-05 21:17

秘魯大選6月6日進行第二輪投票，秘魯總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）6月4日向全國人民發表講話，呼籲各候選人及其政黨嚴格尊重人民在投票中表達的意願。

薩加斯蒂說：「在選舉結束後，我希望大家能夠保持冷靜，等待選舉機構發表的正式結果，尤其是兩位候選人及其政黨，要嚴格尊重人民在投票中表達的意願。」

秘魯大選：圖為6月6日秘魯總統選舉候選人藤森慶子在首都利馬向支持者發表演說。（Reuters）

薩加斯蒂說，相信秘魯人民將尊重選舉結果，並進行合作，以確保祖國建國200周年之際的權力交接是有序、和平和透明的。

他還表示，在公布大選正式結果後，政府將召見民眾投票選擇的人，贏得選舉的人必須積極參與權力移交過程，並從第一天起就接過政府的接力棒。

秘魯4月11日舉行新一屆總統和國會選舉，但由於沒有總統候選人獲得超過50%的選票，得票最多的兩人進入第二輪角，即是自由秘魯黨（Peru Libre）候選人卡斯蒂略（Pedro Castillo）和人民力量黨（Fuerza Popular）候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）。他們當中獲得簡單多數票者當選總統。