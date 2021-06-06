新冠肺炎｜意大利威尼斯郵輪重新出發　當地有人歡喜有人愁

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-06 07:20

意大利水都威尼斯6月5日有郵輪駛離港口，前往希臘和克羅地亞，是當地自去年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致封城以來，首度有郵輪團出發。

地中海郵輪（MSC Cruises）「管樂號」（Orchestra）日前駛入威尼斯朱代卡運河（Giudecca Canal），是自2020年1月以來，第一艘駛到當地的郵輪。它可載3000名旅客和1000名船員，但受到防疫措施規定，載客量被減半。

地中海郵輪「管樂號」6月5日駛離威尼斯潟湖，象徵當地的旅遊業復蘇。（AP）

是復蘇象徵還是惡夢再現？

威尼斯港口掛上「歡迎郵輪回來」的標語，迎接準備上船的旅客。當地市政府、港口部門及員工都對「管樂號」起程感到興奮，認為這是象徵旅遊及郵輪業在疫情後復蘇的象徵。

不過「管樂號」的出現亦為當地帶來煩惱，皆因當地民眾一直要求政府禁止大型船隻駛經威尼斯潟湖及在地標聖馬可廣場（St. Mark's Square）停泊，並憂慮郵輪可能造成污染及地下水流失。因此「管樂號」駛離威尼斯時，隨了獲拖船噴水致敬外，亦有民眾沿岸或乘坐小艇在附近手持「不要大型船隻」標語抗議。

地中海郵輪「管樂號」6月5日駛離威尼斯時，有不少民眾沿途或乘坐小艇，抗議大型船隻駛入市中心，危害環境。 （AP）

政府雖有對策 問題短期仍無法解決

國際郵輪協會的意大利地區總監加列蒂（Francesco Galietti）表示，業界非常關心威尼斯的情況，並在多年來一直要求當局為船隻提供穩定及可管理的方案。

意大利政府在4月宣布禁止郵輪及貨櫃船駛入威尼斯中心地區，但禁令只會在潟湖外的港口落成後才生效。目前當局仍未就有關工程招標，而臨時的替代措施可能最快在明年才出現，因此有示威民眾憂慮，當地可能再次出現疫情前船隻駛過的大浪導致市內水浸，或失控撞向碼頭的困境。