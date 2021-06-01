新冠肺炎．新聞背後｜旅遊氣泡不穩常爆破　外界期望不敢太高

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-01 17:12

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊多國經濟，很多國家都希望依賴「旅遊氣泡」，吸引遊客作為重啟經濟第一步。但隨着全球多地推出旅遊氣泡後相繼爆破或受阻，外界期望已不敢太高。

澳洲和新西蘭的旅遊氣泡，可以說是規模最大的。兩國在4月啟動旅遊氣泡，讓兩國旅客可以在免檢疫的情況下，相互旅遊。很多分隔兩地的旅客，都把握機會飛往鄰國，與親友團聚。

圖為4月19日，澳洲悉尼機場。澳洲與新西蘭啟動旅遊氣泡，兩地親友終可團聚。（Getty）

旅遊氣泡卻很快出現變數。澳洲維多利亞省首府墨爾本近日相繼出現本土個案，維多利亞省在5月27日決定封城7天。隨着維多利亞省再有疫情，當局暫停新西蘭與維省的旅遊氣泡。這已經是兩國旅遊氣泡實施以來，第四次中斷。

除了澳洲和新西蘭外，其他地方也希望試行旅遊氣泡，例如台灣不久前曾與太平洋島國帕勞啟動旅遊氣泡，但在台灣疫情突然爆發後喊停。

香港與新加坡的旅遊氣泡亦因新加坡疫情反覆，一度受阻。至30日新加坡才表示疫情受控，旅遊氣泡有望啟動。

如此不穩定的旅遊氣泡，亦讓外界不敢抱太大期望。據旅遊數據分析機構ForwardKeys數字，澳洲和新西蘭自4月重啟旅氣泡，至5月初只有2019年同期旅客人數的四分之一。

在台灣與帕勞啟動旅遊氣泡的7星期中，僅有約300名旅客前往旅行。但帕勞總統惠普斯（Surangel Whipps）表示這旅遊氣泡不僅有象徵意義。「這旅遊氣泡的目的，當然是希望協助振興經濟。」他又稱「所以我認為只要有旅客到來就已經成功，只要多個於一位旅客到來，就已經成功了。」