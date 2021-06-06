中國印尼舉行高級別對話合作機制首次會議　達成5點重要共識

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-06-06 09:35

中國國務委員兼外長王毅與印尼總統特使、對華合作牽頭人盧胡特6月5日在貴陽共同主持中國印尼高級別對話合作機制首次會議，雙方達成5點重要共識。

中國外交部6月6日發布消息指，王毅與盧胡特6月5日主持中印兩國高級別對話合作機制首次會議，並共同會見記者。王毅表示，中印高級別對話合作機制旨在落實兩國元首新近達成的重要共識，整合提升原有對話合作渠道，為兩國進一步拓展全方位合作打造新的平台，增添新的動力。

圖為2021年6月5日，王毅與印尼總統特使、對華合作牽頭人盧胡特在貴陽共同主持中國印尼高級別對話合作機制首次會議，並共同會見記者。（中國外交部）

王毅又指，雙方一致同意要用好這一新機制，將兩國合作從政治、經濟、人文「三駕馬車」齊頭並進，升級為政治、經濟、人文和海上合作「四輪驅動」，進一步統籌各方面資源，協調各部門力量，推動兩國關係在後疫情時期取得更大發展。

雙方會上達成了5點重要共識，包括朝着共建命運共同體的大方向，加強政治互信，密切戰略溝通；加深新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗和衛生健康合作；推動共建「一帶一路」提質升級；開拓海上合作廣闊空間；以及豐富人文交流時代內涵，加強旅遊和職業教育合作。