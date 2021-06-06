G7同意全球最低企業稅　多國財長讚好

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-07 16:40

七國集團（G7）財政部長6月5日就全球最低企業稅率15%達成協議。美國、英國和法國財長紛紛表示肯定。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）說，這將結束各國爭相壓低企業稅率的競賽，有助使全球經濟繁榮，為企業創造公平的競爭環境，鼓勵各國在包括教育、研究與基礎設施在內方面競爭。

加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）也指協議或結束各國的稅收競爭且有利於加拿大。

七國集團財長會與會人士6月5日在英國倫敦合照。（AP）

英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）稱：「七國集團財政部長達成歷史性協議，改革全球稅制，使其適應全球數碼時代。」

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示：「這是一個開端，我們將在往後幾月內奮力確保盡量提高最低企業稅率。」

愛爾蘭財長多諾霍（Paschal Donohoe）則指，任何全球協議也需要考慮到較小的國家。他對國家的低稅收經濟將繼續吸引跨國投資仍有信心。

德國財政部長肖爾茨（Olaf Scholz）稱，這對全球避稅天堂來說是個壞消息。他相信，協議對所有國家來說都是一件好事，對愛爾蘭而言，最終也會是件好事。