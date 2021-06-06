G7同意全球最低企業稅率15%　科企巨頭反應正面

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-06 16:08

七國集團（G7）財政部長6月5日達成協議，同意全球最低企業稅率為15%。Facebook、Google和亞馬遜（Amazon）等科技企業對此表示歡迎。

Facebook全球事務和通訊副總裁、英國前副首相紀理歷（Nick Clegg）5日稱，Facebook一直以來都呼籲改革全球稅務規則，他們歡迎G7促成的重要進展。

他稱協議對企業營商確定性來說邁出的重要第一步，以及加強公眾對全球稅制的信心。他稱：「我們想國際稅務改革過程成功，並知道這或代表Facebook在不同的地方繳付更多稅款。」

Facebook：圖為美聯社發布日期為2021年4月23日的設計圖片，顯示Facebook的標誌。（AP）

Google發言人說：「我們強烈支持更新國際稅務規則的工作。我們希望各國繼續合作、確保能盡快確定一個平衡和持久的協議。」

亞馬遜發言人指，他們相信，由經濟合作與發展組織（OECD）領導、能創造多邊解決方案的過程，會有助為國際稅務系統帶來穩定。G7的協議標誌着他們為實現此目標、向前邁進受歡迎的一步。亞馬遜希望二十國集團（G20）和「包容性框架」（Inclusive Framework）聯盟有持續的討論，以促進此事。