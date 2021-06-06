「維吾爾特別法庭」在英舉行聽證會　中國駐英使館發聲

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-06 16:22

「維吾爾特別法庭」6月4日至7日在倫敦舉行聽證會，指控中國政府在新疆侵犯人權，涉及「種族滅絕」。中國駐英國大使館5日進行反駁。

中國駐英國大使館6月5日發表聲明，使館發言人表示，所謂的「維吾爾特別法庭」既不合法，更不可信，只不過是少數人炮製的又一場反華鬧劇，其最終目的就是為了「以疆制華」。對此，中方堅決反對。

這個「法庭」，根本不是大家所理解的「司法機構」或「司法程序」，不過是別有用心的人自己拼湊出來的偽法庭，毫無嚴肅性和權威性，其設立根本沒有法律依據。根據《防止及懲治滅絕種族罪公約》規定，滅絕種族罪案件要麼由行為發生地國家的主管法院管轄，要麼由締約國接受其管轄權的國際刑事法院審理。個別國家法院也審理過發生在本國境內的滅絕種族案件。除此以外，任何國家、組織或個人都沒有資格和權力隨意認定別國犯有滅絕種族罪。

使館發言人表示，這個偽法庭帶着「有罪推定」立場，無恥地對一個世紀謊言進行「聽證」，妄圖以此給新疆扣上「種族滅絕」的帽子，這完全是對國際法秩序的嚴重踐踏，是對真正「種族滅絕」受害者的嚴重褻瀆，更是對新疆2,500萬各族群眾的嚴重挑釁。

這個偽法庭糾集了一批以反華為職業、靠反華謀生的人。其最大金主是鼓吹新疆分裂主義的「世維會」。「專家」和「證人」中包括大家熟悉的澳洲戰略政策研究所、鄭國恩等長期散佈涉疆謊言的機構、人員，也包括幾個我們多次揭露過的、編造子虛烏有的「迫害事件」的「演員」。據報道，「庭長」尼斯（Geoffrey Nice）曾是英國資深的特工人員，2019年擔任過所謂「中國法庭」的「庭長」，導演了一出抹黑攻擊中國的鬧劇，是有名的濫訴專業户，同各種反華勢力關係密切。

這樣一群人炮製的「審判」，不過是為散佈謠言的醜惡行徑張目而已。然而謊言重複千遍也成不了真理，這種拿法律當兒戲的拙劣表演，只會讓世人更加認清涉疆謊言謠言的卑劣，改變不了新疆穩定發展、欣欣向榮的大好局面，改變不了新疆各族群眾安居樂業、幸福生活的美好景象。

據悉，民間成立的「維吾爾特別法庭」6月4日起一連4天在英國倫敦舉行首輪聽證會，以評定中國是否有侵犯新疆維吾爾族人人權的行為，以及它們是否構為種族滅絕。第二輪聽證會9月舉行。聽證會9名陪審員，當中包括律師及人權專家等，擬在12月就中國是否進行種族滅絕發表報告。

2020年6月，世界維吾爾代表大會主席艾沙（Dolkun Isa）正式要求律師尼斯建立並主持一個獨立的人民法庭，調查針對維吾爾族人的暴行和可能的種族滅絕。