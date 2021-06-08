立陶宛退出17+1機制是否會帶來連鎖反應　中國將調整策略

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-08 02:04

立陶宛日前宣布退出中國主導的「17+1」機制，其他國家是否會效仿引發關注，中國將調整對歐政策。

港媒6月6日報道稱，在一個成員國退出之後，中國預計將會調整其對歐政策，保持其與中東歐國家接觸的「17+1」平台正常運行。

柏林墨卡託中國研究所分析師斯蒂克（Grzegorz Stec）表示：「立陶宛的退出『17+1』框架是一張大黃牌，但不太可能是一張紅牌。」

他還強調，來自其他16個國家的連鎖反應不太可能發生，但它們會等着看北京如何處理立陶宛的退出，以及它能否提供一個更有吸引力的提議。

斯蒂克還説，歐洲4國近期外長訪華是北京方面展開的更廣泛的「損害控制」魅力攻勢的一部分。他還表示，歐洲國家似乎對北京穩定關係的努力做出了積極回應，但最近的緊張局勢讓它們更加堅信，應該對中國保持更強硬、更清醒的態度。

報道稱，一些觀察人士表示，中國仍對與歐洲的合作持樂觀態度，不太可能對立陶宛採取強硬行動。

據悉，立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）5月22日宣布了該國退出「17+1」的決定，他還敦促其他歐洲國家一同退出「17+1」合作機制。2021年年3月，蘭斯伯格斯也曾公開表示，該機制對歐盟構成了「分裂」因素。

在此背景下，中國邀請波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）、塞爾維亞外長塞拉科維奇（Nikola Selakovic）、愛爾蘭外交與國防部長科文尼（Simon Coveney）、匈牙利外交與對外經濟部部長西雅爾多（Peter Szijjarto）於5月29日至31日訪華，推動中歐關係穩定發展。